Mozilla Firefox для Android сильно изменилась внешне и обрела новые возможности

Firefox для Android является одной из наиболее популярных альтернатив Google Chrome . Браузер был загружен из магазина приложений Google Play более 100 миллионов раз. Последнее обновление принесло Firefox существенно переработанный дизайн, а также изменения, направленные на повышение производительности и улучшение функциональности.

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В своём блоге Mozilla сообщила, что свежее обновление получило название Firefox Daylight, что символизирует новое начало истории популярного веб-браузера для Android. Из самых заметных изменений в интерфейсе стоит отметить перенос адресной строки в нижнюю часть экрана. Такое очень необычное нововведение помогает использовать браузер при помощи одной руки даже на смартфонах с дисплеями большой диагонали. Приложение также обзавелось функцией «картинка в картинке», а переключение между тёмной и светлой темами оформления было значительно упрощено.

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Помимо прочего, была существенно расширена поддержка различных надстроек, что выгодно отличает Firefox от того же Google Chrome . Вкладки теперь можно организовывать в коллекции, что делает экран приложения куда менее загромождённым.

К сожалению, пользователи оставили массу негативных отзывов о браузере. Чаще всего жалуются на внезапное прекращение поддержки некоторых расширений и проблемы со стабильностью. Напомним, что ранее Mozilla уволила 250 сотрудников, вследствие снижения доходов, вызванного пандемией коронавируса.



