Mozilla Firefox для Android сильно изменилась внешне и обрела новые возможности
Firefox для Android является одной из наиболее популярных альтернатив Google Chrome. Браузер был загружен из магазина приложений Google Play более 100 миллионов раз. Последнее обновление принесло Firefox существенно переработанный дизайн, а также изменения, направленные на повышение производительности и улучшение функциональности.
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В своём блоге Mozilla сообщила, что свежее обновление получило название Firefox Daylight, что символизирует новое начало истории популярного веб-браузера для Android. Из самых заметных изменений в интерфейсе стоит отметить перенос адресной строки в нижнюю часть экрана. Такое очень необычное нововведение помогает использовать браузер при помощи одной руки даже на смартфонах с дисплеями большой диагонали. Приложение также обзавелось функцией «картинка в картинке», а переключение между тёмной и светлой темами оформления было значительно упрощено.
phonearena.com
Помимо прочего, была существенно расширена поддержка различных надстроек, что выгодно отличает Firefox от того же Google Chrome. Вкладки теперь можно организовывать в коллекции, что делает экран приложения куда менее загромождённым.
К сожалению, пользователи оставили массу негативных отзывов о браузере. Чаще всего жалуются на внезапное прекращение поддержки некоторых расширений и проблемы со стабильностью. Напомним, что ранее Mozilla уволила 250 сотрудников, вследствие снижения доходов, вызванного пандемией коронавируса.