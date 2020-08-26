Почти юбилей: Linux исполнилось 29 лет

Сегодня отмечает свой день рождения операционная система Linux. Именно 25 августа 1991 года после нескольких месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс (Linus Torvalds) на конференции comp.os.minix заявил о создании рабочего прототипа новой ОС под названием Linux.

Первый публичный релиз ядра Linux состоялся 17 сентября того же года. Стоит отметить, что размер Linux 0.0.1 в сжатом виде был равен 62 Кбайт, а объём кодовой базы составлял 10 тысяч строк. Дальнейшая разработка платформы в течение многих лет привела к тому, что современное ядро Linux насчитывает свыше 28 млн строк кода.

Линус Торвальдс занялся разработкой Linux под впечатлением от ОС MINIX, которая распространялась по ограниченной лицензии, что и не нравилось программисту. Позднее, когда проект по разработке Linux набрал популярность, Торвальдса обвиняли в том, что он попросту копировал код ряда подсистем MINIX. Эти обвинения были развеяны автором MINIX Эндрю Таненбаумом (Andrew Tanenbaum), который провёл детальное сравнение кодовых баз двух программных платформ и обнаружил всего четыре незначительных совпадения блоков кода.

Изначально Линус намеревался назвать платформу Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Однако имя Linux системе дал Ари Леммке (Ari Lemmke), по просьбе Торвальдса разместивший ОС на FTP-сервере университета в директории «linux», а не «freax». Официальным талисманом платформы Linux с 1996 года является пингвин Tux (имя расшифровывается как Torvalds UniX).



