Почти юбилей: Linux исполнилось 29 лет

Почти юбилей: Linux исполнилось 29 лет

Сегодня отмечает свой день рождения операционная система Linux. Именно 25 августа 1991 года после нескольких месяцев разработки 21-летний студент Линус Торвальдс (Linus Torvalds) на конференции comp.os.minix заявил о создании рабочего прототипа новой ОС под названием Linux.

Первый публичный релиз ядра Linux состоялся 17 сентября того же года. Стоит отметить, что размер Linux 0.0.1 в сжатом виде был равен 62 Кбайт, а объём кодовой базы составлял 10 тысяч строк. Дальнейшая разработка платформы в течение многих лет привела к тому, что современное ядро Linux насчитывает свыше 28 млн строк кода.

Линус Торвальдс занялся разработкой Linux под впечатлением от ОС MINIX, которая распространялась по ограниченной лицензии, что и не нравилось программисту. Позднее, когда проект по разработке Linux набрал популярность, Торвальдса обвиняли в том, что он попросту копировал код ряда подсистем MINIX. Эти обвинения были развеяны автором MINIX Эндрю Таненбаумом (Andrew Tanenbaum), который провёл детальное сравнение кодовых баз двух программных платформ и обнаружил всего четыре незначительных совпадения блоков кода.

Изначально Линус намеревался назвать платформу Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Однако имя Linux системе дал Ари Леммке (Ari Lemmke), по просьбе Торвальдса разместивший ОС на FTP-сервере университета в директории «linux», а не «freax». Официальным талисманом платформы Linux с 1996 года является пингвин Tux (имя расшифровывается как Torvalds UniX).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft: процесс установки обновления Windows 10 20H2 будет «удивительно быстрым»Microsoft: процесс установки обновления Windows 10 20H2 будет «удивительно быстрым»
Microsoft планирует изменить пользовательский интерфейс Windows 10Microsoft планирует изменить пользовательский интерфейс Windows 10
Почти юбилей: Linux исполнилось 29 летПочти юбилей: Linux исполнилось 29 лет
Блок рекламы


Похожие новости
AMD Ryzen 3000 получили заплатку BIOS для исправления проблем с Linux и Destiny 2AMD Ryzen 3000 получили заплатку BIOS для исправления проблем с Linux и Destiny 2
Google наделила хромбуки поддержкой LinuxGoogle наделила хромбуки поддержкой Linux
В Windows появится командная строка со смайлами и ядром LinuxВ Windows появится командная строка со смайлами и ядром Linux
Вышло новое ядро Linux 5.0Вышло новое ядро Linux 5.0
Чип Apple T2 на новых MacBook блокирует установку LinuxЧип Apple T2 на новых MacBook блокирует установку Linux
Браузер Google Chrome отмечает юбилейБраузер Google Chrome отмечает юбилей
Разработчик выпустил эмулятор Windows 95 для macOS, Windows и LinuxРазработчик выпустил эмулятор Windows 95 для macOS, Windows и Linux
В Chrome OS появилась поддержка Steam и Linux-приложенийВ Chrome OS появилась поддержка Steam и Linux-приложений
Root Linux Conference 2018: что крутого создают украинские разработчикиRoot Linux Conference 2018: что крутого создают украинские разработчики
Владельцы гарнитур Oculus Rift почти день не могли использовать свои устройстваВладельцы гарнитур Oculus Rift почти день не могли использовать свои устройства
Последние новости
Подгружаем последние новости