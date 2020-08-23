Microsoft планирует изменить пользовательский интерфейс Windows 10

Microsoft планирует изменить пользовательский интерфейс Windows 10

Несколько дней назад состоялся релиз сборки Windows 10 под номером 20197, которая стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft для разработчиков. Энтузиасты уже успели изучить новую сборку и обнаружили в ней немало интересного, в том числе упоминания WinUI, касающиеся меню «Пуск» и «Центра уведомлений».

Изучив файлы базы данных Microsoft Program Database, энтузиасты пришли к выводу о том, что в настоящее время Microsoft проводит внутреннее тестирование обновлённого дизайна ключевых функций операционной системы, а именно: WinUIOnDesktop, WinUIDesktopActionCenter и WinUIDesktopStartMenu.

Напомним, WinUI представляет собой новое поколение платформы пользовательского интерфейса Microsoft для актуальных версий Windows и устройств с двумя экранами вроде Surface Duo. Ранее Microsoft подтвердила, что WinUI может использоваться для обновления интерфейса существующих приложений Win32, а также в процессе разработки новых продуктов Win32 или UWP.

Microsoft планирует изменить пользовательский интерфейс Windows 10

Меню «Пуск», «Центр уведомлений» и другие элементы пользовательского интерфейса Windows 10 написаны на XAML и используют компоненты Windows.UI.XAML. Обнаруженные энтузиастами ссылки теоретически могут говорить о том, что Microsoft намерена использовать для упомянутых элементов интерфейса WinUI, а не Windows.UI.XAML.

Похоже, что цель разработчиков заключается в том, чтобы сделать общие элементы управления доступными для всей платформы Windows и добиться большей согласованности в операционной системе в целом. Если это произойдёт, то будущая версия Windows 10 может получить новые кнопки, скруглённые по краям окна, а также новые компоненты пользовательского интерфейса, выполненные в стиле Fluent Design.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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