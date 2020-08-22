Microsoft: процесс установки обновления Windows 10 20H2 будет «удивительно быстрым»

Microsoft планирует выпустить в этом году ещё одно обновление Windows 10, которое преимущественно состоит из мелких исправлений, а также активирует некоторые новые функции. Недавно предварительная версия Windows 10 20H2 стала доступна бизнес-клиентам, а Microsoft заявила, что обновление программной платформы до новой версии будет «удивительно быстрым».

Длительное время Microsoft выпускала по два функциональных обновления Windows 10 в год. Однако на практике такой подход оказался проблематичным с точки зрения качества предоставляемого программного обеспечения и удобства пользователей. В прошлом году Microsoft отошла от этого графика, а осеннее обновление было менее значимым по сравнению с весенним.

Windows 10 20H2 принесёт незначительные функциональные изменения и общие улучшения, направленные на повышение стабильности системы. Поскольку предварительная версия обновления уже стала доступна бизнес-клиентам в рамках программы Windows Insider Program for Business, можно предположить, что Microsoft начнёт распространение Windows 20H2 раньше, чем ожидалось.

Теперь же Microsoft говорит о том, что Windows 20H2 будет «удивительно быстрым обновлением». Обновление функций будет осуществлено путём доставки соответствующего пакета на ПК пользователей. В результате изменится номер сборки, а также будут активированы функции, которые уже доставлены в Windows 10 (2004) с помощью ежемесячных обновлений. После установки Windows 10 20H2 пользователям станет доступно обновлённое меню «Пуск», старая версия Edge будет заменена новым обозревателем на базе Chromium и др. Быстрый процесс установки 20H2 будет обеспечен в случае, если на компьютере используется Windows 10 (2004), а также установлены ежемесячные накопительные обновления.

«Те, у кого есть устройства с Windows 10 (2004), получат возможность испытать удивительно быстрое обновление, которое произойдёт при переходе с версии 2004 на версию 20H2 через пакет поддержки», — говорится в сообщении Microsoft .



