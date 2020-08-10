Медиапроигрыватель Kodi 19 Alpha 1 получил поддержку AV1 и массу других новшеств

Медиапроигрыватель Kodi 19 Alpha 1 получил поддержку AV1 и массу других новшеств

Разработчики кроссплатформенного медиапроигрывателя Kodi с открытым исходным кодом выпустили первую альфа-версию новой 19-й ветки под кодовым названием Matrix. Это крупное обновление, и оно ожидаемо приносит массу свежих функций. Впрочем, учитывая статус альфа-версии, на стабильную работу рассчитывать на стоит.

Kodi 19 приносит немало весьма любопытных улучшений в области проигрывания музыки и видео. Перечислим лишь некоторые из них:

  • поддержка программного декодирования бесплатного передового видеокодека AOMedia AV1;
  • улучшенная работа с многодисковыми наборами CD;
  • поддержка дополнительных музыкальных метатегов;
  • возможность визуализации музыки в стиле Матрицы;
  • улучшения субтитров, включая новый темно-серый цвет и регулируемую прозрачность;
  • различные улучшения оболочек;
  • поддержка игровых контроллеров на iOS;
  • поддержка статического режима HDR10 в версиях для Android и Windows на совместимом оборудовании;
  • поддержка Dynamic Dolby Vision HDR в потоковых службах на Android;
  • масса улучшений в области записи видео PVR;
  • дополнения Kodi перенесены на Python 3.
Медиапроигрыватель Kodi 19 Alpha 1 получил поддержку AV1 и массу других новшеств

И это далеко не всё — с полным списком изменений в проигрывателе можно ознакомиться на официальном сайте. Энтузиасты и желающие помочь разработчикам сообщениями об ошибках могут загрузить первую альфа-версию Kodi 19 для различных платформ с официального сайта. А остальные пользователи по-прежнему могут скачать стабильные сборки Kodi 18.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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