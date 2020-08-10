Медиапроигрыватель Kodi 19 Alpha 1 получил поддержку AV1 и массу других новшеств

Разработчики кроссплатформенного медиапроигрывателя Kodi с открытым исходным кодом выпустили первую альфа-версию новой 19-й ветки под кодовым названием Matrix. Это крупное обновление, и оно ожидаемо приносит массу свежих функций. Впрочем, учитывая статус альфа-версии, на стабильную работу рассчитывать на стоит.

Kodi 19 приносит немало весьма любопытных улучшений в области проигрывания музыки и видео. Перечислим лишь некоторые из них:

поддержка программного декодирования бесплатного передового видеокодека AOMedia AV1;

улучшенная работа с многодисковыми наборами CD;

поддержка дополнительных музыкальных метатегов;

возможность визуализации музыки в стиле Матрицы;

улучшения субтитров, включая новый темно-серый цвет и регулируемую прозрачность;

различные улучшения оболочек;

поддержка игровых контроллеров на iOS;

поддержка статического режима HDR10 в версиях для Android и Windows на совместимом оборудовании;

поддержка Dynamic Dolby Vision HDR в потоковых службах на Android;

масса улучшений в области записи видео PVR;

дополнения Kodi перенесены на Python 3.

И это далеко не всё — с полным списком изменений в проигрывателе можно ознакомиться на официальном сайте. Энтузиасты и желающие помочь разработчикам сообщениями об ошибках могут загрузить первую альфа-версию Kodi 19 для различных платформ с официального сайта. А остальные пользователи по-прежнему могут скачать стабильные сборки Kodi 18.



