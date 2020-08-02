Google тестирует функцию Nearby Share в браузере Chrome для Windows 10

По сообщениям сетевых источников, Google начала тестирование функции Nearby Share, которая позволяет легко обмениваться файлами, в браузере Chrome для Windows 10. Google уже давно работает над интеграцией аналога AirDrop в Chrome для операционных систем Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Доступность функции для тестирования может говорить о том, что вскоре она появится в стабильных версиях браузера.

В настоящее время использовать функцию Nearby Share можно только в версиях Chrome Dev или Canary. Для этого необходимо перейти на страницу #chrome#://nearby, где будут отображены доступные устройства, после активации соответствующего параметра в настройках #chrome#://flags.

Стоит отметить, что для использования Nearby Share на данном этапе потребуется компьютер с поддержкой Bluetooth, смартфон Google Pixel или ноутбук Chromebook. Чтобы функция работала, требуется использовать разблокированные устройства, которые находятся достаточно близко друг к другу. Bluetooth при этом также должен быть включен. Источник отмечает, что поддержка Nearby Share присутствует в Windows 10 (1803) и более поздних версиях программной платформы.

В прошлом месяце стало известно о том, что Google планирует в августе добавить поддержку функции Nearby Share, которая позволяет легко обмениваться файлами с находящимися поблизости устройствами, на все смартфоны с Android 6.0 и более поздними версиями ОС.



