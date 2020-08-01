Майское обновление Windows 10 (2004) проникло только в 11 % компьютеров с «десяткой»

Ресурс AdDuplex продолжает отслеживать уровень глобального распространения разных версий программной платформы Windows 10, регулярно публикуя соответствующие отчёты. Новые данные AdDuplex говорят о том, что последняя версия Windows 10 (2004) по итогам июля используется более чем на 11 % устройств, работающих под управлением операционной системы Microsoft .

Напомним, Windows 10 (2004), известная также как Windows 10 May 2020 Update, была запущена в конце мая этого года. Через некоторое время после этого Microsoft была вынуждена ограничить распространение обновления из-за разного рода проблем, с которыми столкнулись некоторые пользователи после установки ОС.

Согласно новому отчёту, Windows 10 (2004) продолжает оставаться третьей по распространённости версией Windows 10 с долей в 11,6 %. Самой популярной версией программной платформы с долей 43,6 % является Windows 10 (1903), а следом за ней идёт Windows 10 (1909), которая установлена на 36,8 % устройств. Более старые версии операционной системы, такие как Windows 10 (1809) и Windows 10 (1803) используются на 3 и 2,5 % устройств соответственно.

Вероятнее всего, Windows 10 (2004) продолжит расширять своё присутствие, поскольку крупных обновлений программной платформы не ожидается до следующей весны. Это связано с тем, что осеннее обновление в этом году, скорее всего, не принесёт каких-либо новых функций и будет в основном содержать общие исправление и улучшения стабильности ОС.



