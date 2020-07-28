Microsoft признала появившиеся проблемы с работой встроенных в Windows 10 функций безопасности

Стало известно о том, что одно из недавних обновлений Windows 10 может приводить к нарушению работоспособности песочницы (Windows Sandbox) и приложения Windows Defender Application Guard (WDAG). Microsoft официально признала наличие проблемы, с которой столкнулись некоторые пользователи Windows 10 версий 2004, 1909 и 1903. Речь идёт об ошибке, из-за которой при запуске упомянутых приложений появляется системная ошибка.

Напомним, «Песочница Windows» представляет собой изолированную виртуальную рабочую среду для запуска подозрительных приложений и файлов, чтобы те не могли каким-либо образом воздействовать на основную систему. Когда пользователь закрывает песочницу, происходит автоматическое удаление всех файлов, находящихся внутри неё. Что касается WDAG, то он представляет собой инструмент защиты пользователей Windows 10 и фирменного браузера Edge от разного рода угроз в процессе взаимодействия с веб-пространством.

Стоит отметить, что о наличии данной проблемы сообщали участники инсайдерской программы Microsoft , которые участвовали в тестировании обновлений до того, как они начали распространяться на устройства обычных пользователей. Временное решение проблемы заключается в перезагрузке операционной системы, но в дальнейшем сбой в работе может повториться, если пользователь, например, закроет и запустит заново «Песочницу Windows».

В настоящее время Microsoft работает над исправлением ошибки, которая препятствует запуску «Песочницы Windows» и WDAG. Предполагается, что оно будет выпущено вместе с одним из следующих обновлений для Windows 10.



