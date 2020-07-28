Microsoft признала появившиеся проблемы с работой встроенных в Windows 10 функций безопасности

Microsoft признала появившиеся проблемы с работой встроенных в Windows 10 функций безопасности

Стало известно о том, что одно из недавних обновлений Windows 10 может приводить к нарушению работоспособности песочницы (Windows Sandbox) и приложения Windows Defender Application Guard (WDAG). Microsoft официально признала наличие проблемы, с которой столкнулись некоторые пользователи Windows 10 версий 2004, 1909 и 1903. Речь идёт об ошибке, из-за которой при запуске упомянутых приложений появляется системная ошибка.

Напомним, «Песочница Windows» представляет собой изолированную виртуальную рабочую среду для запуска подозрительных приложений и файлов, чтобы те не могли каким-либо образом воздействовать на основную систему. Когда пользователь закрывает песочницу, происходит автоматическое удаление всех файлов, находящихся внутри неё. Что касается WDAG, то он представляет собой инструмент защиты пользователей Windows 10 и фирменного браузера Edge от разного рода угроз в процессе взаимодействия с веб-пространством.

Стоит отметить, что о наличии данной проблемы сообщали участники инсайдерской программы Microsoft, которые участвовали в тестировании обновлений до того, как они начали распространяться на устройства обычных пользователей. Временное решение проблемы заключается в перезагрузке операционной системы, но в дальнейшем сбой в работе может повториться, если пользователь, например, закроет и запустит заново «Песочницу Windows».

В настоящее время Microsoft работает над исправлением ошибки, которая препятствует запуску «Песочницы Windows» и WDAG. Предполагается, что оно будет выпущено вместе с одним из следующих обновлений для Windows 10.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Выход Windows 10X перенесли из-за проблем совместимостиВыход Windows 10X перенесли из-за проблем совместимости
Вышла предварительная сборка Windows 10 20H2: новый «Пуск», улучшенная навигация в Edge и куча косметических измененийВышла предварительная сборка Windows 10 20H2: новый «Пуск», улучшенная навигация в Edge и куча косметических изменений
Adobe привлекла ведущего разработчика камер Pixel для создания собственного приложения для фотосъёмкиAdobe привлекла ведущего разработчика камер Pixel для создания собственного приложения для фотосъёмки
Корпоративные клиенты Microsoft смогут контролировать телеметрию WindowsКорпоративные клиенты Microsoft смогут контролировать телеметрию Windows
В MacBook и iMac появится долгожданная функция из WindowsВ MacBook и iMac появится долгожданная функция из Windows
Блок рекламы


Похожие новости
В MacBook и iMac появится долгожданная функция из WindowsВ MacBook и iMac появится долгожданная функция из Windows
Корпоративные клиенты Microsoft смогут контролировать телеметрию WindowsКорпоративные клиенты Microsoft смогут контролировать телеметрию Windows
Вышла предварительная сборка Windows 10 20H2: новый «Пуск», улучшенная навигация в Edge и куча косметических измененийВышла предварительная сборка Windows 10 20H2: новый «Пуск», улучшенная навигация в Edge и куча косметических изменений
Выход Windows 10X перенесли из-за проблем совместимостиВыход Windows 10X перенесли из-за проблем совместимости
В 2021 году появится Windows, работающая на ПК прямо из облакаВ 2021 году появится Windows, работающая на ПК прямо из облака
Microsoft представила инструмент для управления личными финансами в Excel — MoneyMicrosoft представила инструмент для управления личными финансами в Excel — Money
У Windows снова проблемы с обновлениями: отключаются дисплеиУ Windows снова проблемы с обновлениями: отключаются дисплеи
Microsoft "атаковала" пользователей полноэкранными баннерамиMicrosoft "атаковала" пользователей полноэкранными баннерами
В Windows обнаружена новая критическая уязвимостьВ Windows обнаружена новая критическая уязвимость
Материнские платы Gigabyte и Windows 10 столкнулись с «проблемой 3000 года»Материнские платы Gigabyte и Windows 10 столкнулись с «проблемой 3000 года»
Последние новости
Подгружаем последние новости