Корпоративные клиенты Microsoft смогут контролировать телеметрию Windows

Компания Microsoft объявила о намерении предоставить корпоративным пользователям Windows 10 возможность контролировать диагностические данные ОС. В настоящее время эта функция тестируется и доступна ограниченному количеству пользователей.

Напомним, диагностические данные или телеметрия — это информация, которую автоматически собирает и передаёт на серверы Microsoft платформа Windows 10. Согласно официальному заявлению Microsoft , данные собираются в обезличенном виде и используются для исправления ошибок, создания обновлений и улучшений в ОС.

В настоящее время корпоративные клиенты имеют только два варианта управления диагностическими данными Windows 10. Первый вариант предполагает, что Microsoft будет осуществлять контроль над собираемой информацией, а также отвечать за определение целей и средств обработки данных Windows для улучшения операционной системы. При втором варианте осуществляется полное отключение функции, после чего на серверы Microsoft перестаёт отправляться информация. В скором времени корпоративные клиенты получат больше возможностей для управления этим разделом.

«Теперь у клиентов будет третий вариант, который позволит им управлять диагностическими данными Windows 10, получая при этом выгоду от целей, для которых служит эта информация, таких как повышение качества обновлений ОС и драйверов устройств», — говорится в сообщении Microsoft .

Согласно имеющей информации, новая опция позволит использовать привычные инструменты для управления, экспорта и удаления данных телеметрии. Для этого, например, будет использоваться портал Microsoft Azure. Клиенты смогут взаимодействовать с ним, чтобы отвечать на запросы своих пользователей на удаление или экспорт диагностических данных. Администраторы смогут добавлять и удалять устройства на базе Windows к сервисам с помощью групповых политик или через управление мобильными устройствами.

Клиенты, которые желают участвовать в тестировании нового инструмента, уже сейчас могут оставить заявку, зарегистрировавшись на официальном сайте.



