Вышла предварительная сборка Windows 10 20H2: новый «Пуск», улучшенная навигация в Edge и куча косметических изменений

Корпорация Microsoft объявила о релизе предварительной сборки Windows 10 20H2, которая стала доступна участникам инсайдерской программы, использующим канал Beta. Речь идёт о сборке Windows 10 под номером 19042.421 (KB4568831), приносящей с собой немало любопытных изменений.

Прежде всего стоит отметить изменения во внешнем облике меню «Пуск», которое стало более продуманным и современным. На смену цветным подложкам под иконками в меню и списке приложений пришёл однотонный фон. Новый дизайн хорошо гармонирует с иконками приложений в стиле Fluent Design, например, для Office или Edge, а также предварительно установленными продуктами вроде «Калькулятор» или «Почта».

Отмечается, что обновлённый дизайн меню «Пуск» хорошо смотрится как в тёмной, так и в светлой теме оформления. Если же пользователи захотят сделать меню «Пуск» более красочным, то для этого потребуется соответствующим образом скорректировать настройки параметров персонализации.

Следующее значительное изменение касается нового браузера Microsoft Edge на базе Chromium. Теперь при нажатии комбинации клавиш ALT+TAB будут выводить все открытые в Edge вкладки. Эта функция поможет пользователям быстро переключаться между разными задачами. Отключить полностью эту функцию или же скорректировать её работу под собственные нужды можно в меню настроек режима многозадачности.

Ещё одно нововведение касается браузера Edge и направлено на то, чтобы сделать эффективнее просмотр веб-страниц. В новой сборке Windows 10 пользователи получат быстрый доступ к вкладкам веб-сайтов, которые закреплены на панели задач. Достаточно кликнуть по закреплённому в панели задач сайту, чтобы увидеть все открытые вкладки для всех запущенных окон Edge. После этого останется только выбрать нужную вкладку, чтобы перейти к просмотру веб-контента.

Панель задач в новой сборке Windows 10 станет более персонализированной для новых пользователей. Эта функция будет применяться только к новым профилям в момент первого входа в систему. Уже созданные профили пользователей не будут корректироваться.

Кроме того, разработчики из Microsoft внесли изменения в работу уведомлений Windows. Теперь в верхней части появляющегося уведомления будет отображаться логотип приложения, которое его отправило. По умолчанию отключены уведомления функции «Фокусировка внимания», которые могут быть активированы в меню настроек в случае необходимости.

Microsoft продолжает работу по переносу функций из «Панели управления» в приложение «Параметры». На этот раз туда отправилась информация, которая прежде содержалась в разделе «Система» в «Панели управления».

Кроме того, разработчики внесли массу изменений и общих улучшений стабильности работы программной платформы. Уже сейчас Windows 10 20H2 доступна для установки участникам инсайдерской программы.



