В 2021 году появится Windows, работающая на ПК прямо из облака

По сообщениям сетевых источников, в следующем году корпорация Microsoft планирует запустить новый облачный сервис под названием Cloud PC, основой для которого станут технологии Azure. Предполагается, что новая облачная служба «рабочий стол как услуга» может стать доступна корпоративным клиентам уже весной следующего года.

Источник отмечает, что служба Cloud PC не заменит локально установленную ОС Windows, по крайней мере в обозримом будущем. Сервис в основном будет ориентирован на клиентов, которые хотят использовать свои компьютеры, как тонкие клиенты с Windows, Office и, возможно, другим программным обеспечением, поставляемым Microsoft .

Информация о новой облачной службе была получена из описания вакансии на сайте Microsoft , говорящей о том, что компании требуется менеджер проекта Cloud PC. И хотя описание вакансии не слишком подробно раскрывает суть проекта, кое-что из него понять всё же можно.

«Microsoft Cloud PC — это новое стратегическое предложение, основанное на виртуальном рабочем столе Windows (Windows Virtual Desktop), для реализации концепции «рабочий стол как услуга». По сути, Cloud PC предоставит бизнес-клиентам современный, гибкий, и основанный на облачных технологиях опыт работы с Windows и позволит организациям следовать современным тенденциям упрощённым и масштабируемым образом», — говорится в описании вакансии.

Основой сервиса Cloud PC станут платформа Microsoft 365 и технологии Azure. Сервис будет управляться Microsoft , а взаимодействовать с ним можно будет по фиксированной цене за каждого пользователя. Когда именно Microsoft намерена запустить сервис Cloud PC, пока неизвестно. Представители компании от комментариев по данному вопросу отказались.



