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2020-07-13
Нафтогаз купил программное обеспечение за 2 миллиона евро
Группа «Нафтогаз» заказала у британской компании программное обеспечение для улучшения эффективности управления персоналом на 1,97 миллиона евро. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наши Гроши».
Фото: ukrinform.ua
Для чего это ПО
В этом году в компании будут внедрять программное обеспечение в трех направлениях:
- Learning для обучения персонала;
- Performance для управления производительностью;
- Careers для карьерного планирования и Recruiting для подбора персонала.
Право на использование софта для по меньшей мере 15 тысяч пользователей будет действовать до конца 2022 года.
Разработчиком приобретенного софта является британская компания «Cornerstone OnDemand».
Напомним
- Группа компаний «Нафтогаз» за три месяца 2020 года получила чистую прибыль в размере 3,2 млрд грн, что в 5 раз меньше результата за первый квартал 2019 года