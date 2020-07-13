Нафтогаз купил программное обеспечение за 2 миллиона евро

Группа «Нафтогаз» заказала у британской компании программное обеспечение для улучшения эффективности управления персоналом на 1,97 миллиона евро. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наши Гроши».

Нафтогаз купил программное обеспечение за 2 миллиона евро
Фото: ukrinform.ua

Для чего это ПО

В этом году в компании будут внедрять программное обеспечение в трех направлениях:

  • Learning для обучения персонала;
  • Performance для управления производительностью;
  • Careers для карьерного планирования и Recruiting для подбора персонала.

Право на использование софта для по меньшей мере 15 тысяч пользователей будет действовать до конца 2022 года.

Разработчиком приобретенного софта является британская компания «Cornerstone OnDemand».

Напомним

  • Группа компаний «Нафтогаз» за три месяца 2020 года получила чистую прибыль в размере 3,2 млрд грн, что в 5 раз меньше результата за первый квартал 2019 года

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