Нафтогаз купил программное обеспечение за 2 миллиона евро

Группа «Нафтогаз» заказала у британской компании программное обеспечение для улучшения эффективности управления персоналом на 1,97 миллиона евро. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наши Гроши».

Фото: ukrinform.ua

Для чего это ПО

В этом году в компании будут внедрять программное обеспечение в трех направлениях:

Learning для обучения персонала;

Performance для управления производительностью;

Careers для карьерного планирования и Recruiting для подбора персонала.

Право на использование софта для по меньшей мере 15 тысяч пользователей будет действовать до конца 2022 года.

Разработчиком приобретенного софта является британская компания «Cornerstone OnDemand».

Напомним