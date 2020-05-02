Huawei готовит к выпуску собственный десктоп на HarmonyOS

Слухи и утечки, а также скупые на подробности презентации этого долгожданного «ответа Microsoft и Intel » курсировали в Сети давно. В середине лета 2019 года появилась информация, согласно которой Huawei объединяет все свои наработки по операционным системам (ОС) в единый бренд Harmony («Гармония»), в том числе и на европейском рынке. Правда, тогда еще не до конца было ясно, получится ли у компании в итоге сразу три ОС, или это будет универсальный проект, который можно адаптировать для всех основных классов устройств.

Чуть позднее, осенью, Huawei поделился «дорожной картой» своих дальнейших действий и по этому графику в 2020 году мир должен был увидеть десктопную версию «Гармонии». Причем, вкупе с более ранней презентацией собственного компьютерного чипа Kupeng появились все основания предполагать, что компания выпустит сразу программно-аппаратный комплекс. Судя по всему, так и произойдет.

Как пишет портал Huaweicentral со ссылкой на проверенного временем инсайдера Changan Digital Jun, прямо сейчас для выпуска компьютеров налаживается кооперация между Huawei и местными производителями, а также административными учреждениями в различных провинциях и городах Китая. Предположительно, новинка может быть представлена на мероприятии для партнеров Huawei и разработчиков — HDC20. Точная дата конференции пока не назначена, но если коронавирус не помешает, то ждать ее стоит в августе.

HarmonyOS — это «глобальное» название разрабатываемой уже несколько лет операционной системы Hongmeng, данных о ней мало. По одной информации она будет совместима с Linux, а по другой в ее основе будет лежать собственная микроядерная архитектура. В первом случае можно рассчитывать, что значительная часть программного обеспечения для других дистрибутивов самой популярной «открытой» ОС будет прекрасно работать и в «Гармонии». Во втором варианте — под нее придется разрабатывать весь спектр прикладных программ.

Чип Kungpeng 920, который показали публике более года назад, является однокристалльной системой с вычислительными ядрами архитектуры ARMv8. Максимальная частота составляет 2,6 ГГц, есть поддержка 21 линии PCIe 3.0, до 64 гигабайт оперативной памяти DDR4?2400, плат расширения с сетевыми контроллерами, шести портов SATA 3.0 и двух M.2.



