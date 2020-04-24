Госспецсвязь разрешила использовать в Украине ПО, разработанное фирмой израильтянина, который подозревался в разворовывании сотен миллионов гривен при Януковиче

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) внесла в перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных ресурсов и информации, программное обеспечение (ПО), разработанное израильской фирмой Ильи Марчевского (на фото), которого во времена президента Виктора Януковича подозревали в разворовывании сотен миллионов гривен на вывозе из Украины вредных отходов.

Об этом KV стало известно из “Перечня средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных информационных ресурсов и информации” Госспецсвязи.

Под №280 в перечне значится программный комплекс “Next Generation Call Taking Platform” версии 4.х, который произвела компания “Carbyne” (Израиль). Как производитель (поставщик) этого ПО указано киевское ООО “ЕС.АЙ. СОФТ” (*), находящееся по адресу просп. В.Лобановского, 57. По данным аналитической системы Youcontrol , конечным бенефициаром этой компании является гражданин Израиля Илья Марчевский, владелец и руководитель еще нескольких компаний.

В 2011 году, по данным СМИ , Илья Марчевский был причастен к вероятному разворовыванию 550 млн гривен. Тогда израильскую компанию “S.I. Group Consort Ltd” подозревали в том, что, получив государственное финансирование от Украины, она вместо гексахлорбензола (ГХБ) с полигона из-под Калуша (Ивано-Франковская обл.) вывозил слегка загрязненную землю.

Издание “Наші гроші” сообщало , что “S.I. Group Consort Ltd” по доверенности представляет гражданин Израиля Илья Марчевский. Это подтверждает видео на Youtube-канале “S.I. Group Consort Ltd”, где Марчевский от имени компании рассказывает об утилизации химических отходов в Украине.

“Наші гроші” напомнили, что в 2011-2013 гг, когда президентом был Виктор Янукович, а министром экологии работал Николай Злочевский, Минэкологии и Ивано-Франковская облгосадминистрация (ОГА) заказали “S.I. Group Consort Ltd” экспорт ГХБ с полигона под Калушем для утилизации на заводах Великобритании и Польши на 871,85 млн гривен. Израильтяне тогда наняли субподрядчиками ООО “Си Буд Систем” Ильи Марчевского, ООО “АВС-Транс”, в котором сами израильтяне владели половиной уставного капитала, и “Tradebe Fawley Ltd” (Великобритания).

Впоследствии в СМИ появилась информация от Татьяны Чорновол (будущего народного депутата), что вместо ГХБ с полигона из-под Калуша вывозилась обычная земля, а сам полигон так и не был очищен . Об этом же писал сайт репортерских антикоррупционных расследований OCRPP.

В декабре 2012 года полиция начала уголовное производство №12012000000000462 против Минприроды и “S.I. Group Consort Ltd” о хищении бюджетных средств путем документального завышения фактического содержания ГХБ в отходах и объемов самих отходов.

В января 2014 года подозреваемых по этому делу отпустили под залог в размере 122 тыс. гривен. Через полгода залог был возвращен в связи с закрытием дела . А “S.I. Group Consort Ltd” отсудила у Ивано-Франковской ОГА 294 млн гривен долга.

В 2015 году в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия (ВСК) для изучения ситуации с вывозом ГХБ с калушского полигона израильтянами. Но по сей день о результатах работы этой ВСК ничего неизвестно.

В октябре 2019 года Херсонская ОГА объявила “S.I. Group Consort Ltd” победителем тендера на вывоз 110 тыс. тонн пестицидов по 59 тыс. гривен за тонну. Общая сумма контракта – 6,53 млн гривен.

Руководителем Госспецсвязи, выдавшей разрешение с 16 октября 2019 года является Валентин Петров .

* ТОВ “ЕС.АЙ. СОФТ” (код ЄДРПОУ: 42723489)

Фото: vikna.if.ua