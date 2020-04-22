Секретариат Кабмина на 12 млн гривен закупил программное обеспечение

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина заказал 2 комплекта программной продукции виртуализации у ООО “Айти-Солюшнс”. Программы должны быть предоставлены подрядчиком до 1 июня 2020 года. Обойдутся они госбюджету почти в 12 млн гривен.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 7 апреля 2020 года хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина заключил договор с ООО “Айти-Солюшнс” (*) на закупку 2 комплектов программной продукции виртуализации. Цена договора составила 11,96 млн гривен.

По договору, до 1 июня 2020 года ООО “Айти-Солюшнс” должно поставить программную продукцию виртуализации VMware vCloud и программную продукцию для модернизации существующего комплекта виртуализации VMware vRealize Operations 8 Standard.

Конкуренцию ООО “Айти-Солюшнс” в тендере составили ООО “Вайз Ай Ти” (**) и ООО “Информационные технологии и информационная безопасность” (***), предложения которых оказались дороже

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Айти-Солюшнс” основано в 2012 году. Учредители – Сергей Хачиньян (50%) и Сергей Багрий (50%) (директор). Основной вид деятельности – оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Уставный капитал составляет 100 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Айти-Солюшнс” заключило 468 договоров на общую сумму 1,03 млрд гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – Государственная фискальная служба Украины, которая отдала предприятию подрядов на 232 млн гривен ( данные Zакупівлі).

Напомним, в марте 2020 года хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров за 20,84 млн гривен заказал проведение реставрационного ремонта коммутационного помещения центра обработки данных Секретариата с переоборудованием его инженерной инфраструктуры по ул. Михаила Грушевского, 12/2 в Печерском районе Киева . Работы должны быть выполнены до конца сентября 2020 года.

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина возглавляет Владимир Гречуха.

* ТОВ “Айті-Солюшнс” (код ЄДРПОУ: 38239436)

** ТОВ “Вайз Ай Ті” (код ЄДРПОУ: 39427231)

*** ТОВ “Інформаційні технології та інформаційна безпека” (код ЄДРПОУ: 40217888)