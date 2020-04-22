Секретариат Кабмина на 12 млн гривен закупил программное обеспечение
Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина заказал 2 комплекта программной продукции виртуализации у ООО “Айти-Солюшнс”. Программы должны быть предоставлены подрядчиком до 1 июня 2020 года. Обойдутся они госбюджету почти в 12 млн гривен.
Как стало известно
По договору, до 1 июня 2020 года ООО “Айти-Солюшнс” должно поставить программную продукцию виртуализации VMware vCloud и программную продукцию для модернизации существующего комплекта виртуализации VMware vRealize Operations 8 Standard.
Конкуренцию ООО “Айти-Солюшнс” в тендере составили ООО “Вайз Ай Ти” (**) и ООО “Информационные технологии и информационная безопасность” (***), предложения которых оказались дороже
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Айти-Солюшнс” заключило 468 договоров на общую сумму 1,03 млрд гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – Государственная фискальная служба Украины, которая отдала предприятию подрядов на 232 млн гривен (
Напомним, в марте 2020 года хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров за 20,84 млн гривен заказал проведение реставрационного ремонта коммутационного помещения центра обработки данных Секретариата с переоборудованием его инженерной инфраструктуры по ул. Михаила Грушевского, 12/2 в Печерском районе Киева. Работы должны быть выполнены до конца сентября 2020 года.
Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина возглавляет Владимир Гречуха.
* ТОВ “Айті-Солюшнс” (код ЄДРПОУ: 38239436)
** ТОВ “Вайз Ай Ті” (код ЄДРПОУ: 39427231)
*** ТОВ “Інформаційні технології та інформаційна безпека” (код ЄДРПОУ: 40217888)
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