Safari теперь блокирует все сторонние файлы cookie по умолчанию

Последняя версия браузера Safari для iOS, iPadOS и macOS теперь блокирует все сторонние файлы cookie по умолчанию.

Safari стал первым широко используемым браузером, внедрившим это изменение. Ранее все third-party cookies блокировал только Tor.

Это нововведение призвано усложнить использование фингерпринтинга и отслеживание пользователей.

Блокировка сторонних cookie-файлов также позволит предотвратить такой вид атак, как «межсайтовая подделка запроса», и использование вспомогательных доменов для идентификации пользователей.

Обновлённый Safari теперь также ограничивает период хранения скриптов сайта до одной недели и добавляет счётчики для тех сайтов, которые пытаются избежать блокировки отслеживания с помощью отложенных редиректов.

Напомним, что Google Chrome также работает над блокировкой third-party cookies по умолчанию. Это изменение планируется внедрить в ближайшие два года.

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