ОС судного дня появилась в свободном доступе

Операционная система, получившая название Collapse OS, выложена в открытый доступ и имеет открытый код. Целью Вирджила было создать самодостаточное программное обеспечение, для работы которого подойдет абсолютно любое устройство и которому не потребуется поддержка извне.

В результате, любой человек, сведущий в сфере IT, сможет установить систему и настроить ее. Для функционирования ОС не нужны мощные машины — подойдет любое «железо» которое сможет раздобыть человек в условиях постапокалипсиса. Для этого Вирджил уместил код Collapse OS в какие-то шесть тысяч строк и не стал раздувать дистрибутив, ограничив его размер 1,5 МБ.

Минимальные требования операционной системы таковы, что она способна работать на 8-битном процессоре, который можно извлечь из калькулятора или кассового аппарата. При этом Collapse OS позволит работать с текстами, программировать микроконтроллеры, подключаться к любым накопителям и даже реплицировать саму себя. Нет проблем у ОС и с вводом и выводом, так как она поддерживает абсолютно любые средства.

Как пишет Вирджил Дюпра, тесты ОС прошли успешно, а для проверки система запускалась на чипе Z80 1970-х годов игровой приставки Sega Master System.



