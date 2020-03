Браузер Google Chrome научили имитировать нарушения зрения

В браузер Google Chrome добавили новую функцию — она позволяет имитировать нарушения зрения, в частности снижение остроты зрения, все известные виды дальтонизма, а также и полное отсутствие цветного зрения. Данную функцию пользователь может активировать на любой странице.

Она доступна в меню для разработчиков. И как раз для последних в первую очередь и предназначена — позволяет им настроить различные параметры веб-страницы, например цвета и резкость, чтобы адаптировать ее для людей с нарушениями зрения.

New accessibility feature in @ChromeDevTools: simulate vision deficiencies, including blurred vision & various types of color blindness.

Find out how people with vision deficiencies experience your web app, and resolve contrast issues you didn’t even know you had! pic.#twitter#.com/QKLQmEhhMM

— Mathias Bynens (@mathias) March 10, 2020