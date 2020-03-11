Apple тестирует рукописный ввод во всех приложениях iPad

В данный момент использование стилуса Apple Pencil для ввода текста возможно только в системном приложении «Заметки» (Notes). Причем в рукописных записях можно искать слова, но полноценно перевести их в текст нельзя. Однако, по информации портала Macrumors, полноценный ввод станет доступен в будущем, и компания как раз тестирует подобную опцию. К сожалению, детальный статус разработки неизвестен, так что ждать ее введения в iOS 14 наверняка не стоит.

Некоторые пользователи отмечают, что многих сложностей при реализации рукописного ввода у Apple возникнуть не должно, ведь подобная функция уже есть в «умных часах» компании. Однако, судя по инсайдам, PencilKit (таково рабочее название программного продукта) будет устроен сложнее. При касании экрана стилусом в области поля ввода будет появляться всплывающее окно для написания текста «от руки». По сложившейся традиции, «яблоко» не выпустит нововведение, пока не убедится в максимальной стабильности его работы.

Результаты тестирования еще неизвестны, но по плану PencilKit точно будет доступен в почтовом клиенте, сообщениях, заметках, календаре и напоминаниях. Словом, во всех системных приложениях, так что наличие и в сторонних программах этой функции вполне возможно. Примечательно, что другое не менее важное новшество также «не за горами»: в ближайшем будущем Apple может позволить своим клиентам изменять программы по умолчанию.

Стоит отметить, что полноценный рукописный ввод совершенно точно уже не является чем-то уникальным. Его появление в «i-планшетах» можно будет назвать революцией только если компания из Купертино придумает какую-то уж совсем фантастическую реализацию. Смартфоны Samsung Galaxy Note, например, уже несколько лет позволяют своим владельцам писать в каких угодно приложениях от руки, а в одиннадцатой версии появилась и функция автоматического перевода рукописных заметок в текст с возможностью поиска по ним.



