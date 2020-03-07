Для AMD нашёлся свой Spectre: обнаружены критические уязвимости в процессорах Zen/Zen 2

Для AMD нашёлся свой Spectre: обнаружены критические уязвимости в процессорах Zen/Zen 2

Интересная и перспективная процессорная архитектура AMD Zen и её последующие версии заслуженно привлекли к себе внимание и любовь потребителей. Но каждая медаль имеет две стороны. Оборотной стороной растущей популярности процессоров AMD стало растущее же число обнаруженных уязвимостей. Пока Intel была безусловным лидером рынка, «дыры» в процессорах AMD мало кого интересовали. Теперь это в прошлом. Начинаем считать уязвимости в процессорах AMD.

Исследователи из Университета Граца, которые в своё время совместно с исследователями компании Google обнаружили уязвимости Spectre и Meltdown в архитектуре процессоров Intel, сообщили о найденных похожих по реализации уязвимостях в процессорах AMD. Новые виды атак успешно проводятся на процессоры AMD, выпущенные в период с 2011 по 2019 год, а значит, что архитектура Zen тоже им подвержена. А вот в процессорах Intel обнаруженные уязвимости обнаружены не были, да и не могли.

Исследователи провели так называемое «обратное проектирование» (reverse-engineering) процессоров AMD. С учётом полученных данных были представлены методики двух атак на процессоры по сторонним каналам, которые напоминают атаку типа Spectre на архитектуру процессоров Intel. Атаки получили общее названия «Take A Way», а конкретно это Collide + Probe и Load + Reload. Вот ссылка на официальный отчёт.

Атака проводится на механизм предсказания, обслуживающий кеш-память первого уровня (L1). Вся информация по обнаруженным уязвимостям была передана компании AMD ещё 23 августа 2019 года. Исправлений до сих пор не выпущено. Комментариев AMD на момент публикации новости тоже нет.

«С помощью атаки Collide + Probe (сталкивай и зондируй) злоумышленник может отслеживать доступ к памяти жертвы без знания физических адресов или разделяемой памяти, когда логическое ядро работает в режиме разделения времени. Когда используется атака Load+Reload (загрузка и перезагрузка) мы используем механизм предсказания, чтобы получить высокоточный слепок доступа к памяти жертвы на том же самом физическом ядре. И хотя Load+Reload опирается на разделяемую кеш-память, она не воздействует на строку кеша, что позволяет скрытую (не обнаруживаемую) атаку без каких либо операций выгрузки данных из кеш-памяти последнего уровня».

Исследователи использовали обнаруженные уязвимости с помощью JavaScript в браузерах Chrome и Firefox. Атаки показали действенность обнаруженных методов для получения чувствительных для пользователя данных. Для защиты от найденных уязвимостей исследователи предложили ряд комбинированных программно-аппаратных конфигураций, но о влиянии методов защиты на производительность процессоров ничего не говорится. Вероятно, надо дождаться реакции компании AMD.

Интересно отметить, что данное исследование процессоров AMD на уязвимость кроме ряда правительственных и общественных фондов финансировала также компания Intel. Отмечено, что Intel была весьма щедра. В то же время необходимо помнить, что Intel финансирует многие исследования и, например, платит стипендии, поэтому считать её главной виновницей обнаруженных в процессорах AMD «дыр» всё же не стоит. Чем популярнее будут процессоры «красных», тем больше уязвимостей в них найдут и без Intel. В компании AMD работают такие же инженеры, как в Intel. И проблемы с разработками у всех примерно одинаковые.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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