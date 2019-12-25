Epson анонсировала ноутбук Endeavor NJ7000E CAD Design Select для САПР

Epson анонсировала ноутбук Endeavor NJ7000E CAD Design Select для САПР

Компания Epson анонсировала ноутбук Endeavor NJ7000E CAD Design Select, ориентированный на пользователей систем автоматизированного проектирования в 2D и 3D (САПР), включая архитекторов, инженеров и конструкторов. Устройство не уступает по производительности настольным компьютерам.

Оснащённый 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 ? 1080 пикселей, ноутбук построен на процессорах Intel девятого поколения — Core i5-9300H или Core i7-9750H — и графическом адаптере NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 в стандартной комплектации.

В самой доступной конфигурации ноутбук имеет на борту 16 Гбайт оперативной памяти (максимум — 32 Гбайт) и 256 Гбайт SSD в формате M.2 (также поддерживается конфигурация с объединением SSD в массив RAID).

Устройство поставляется с предустановленной ОС Windows 10 Home (64-бит) или Windows 10 Pro. Epson Direct протестировала возможность применения ноутбука для работы с программой Vectorworks 2019, инструмента для работы с двухмерными или с трехмерными моделями при создании проектов любой сложности в сфере промышленного и гражданского строительства.

Размеры корпуса Endeavor NJ7000E CAD Design Select составляют 361 ? 257,7 ? 30,3 мм, вес — 2,1 кг. На новинку открыт предзаказ по цене от 215 000 иен ($1966).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Windows 10 стал доступен визуальный поискВ Windows 10 стал доступен визуальный поиск
Facebook разработает собственную ОСFacebook разработает собственную ОС
Apple открыла доступ к своей программе Bug Bounty для всех исследователейApple открыла доступ к своей программе Bug Bounty для всех исследователей
Facebook работает над собственной операционной системойFacebook работает над собственной операционной системой
Epson анонсировала ноутбук Endeavor NJ7000E CAD Design Select для САПРEpson анонсировала ноутбук Endeavor NJ7000E CAD Design Select для САПР
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft анонсировала ретро-версию WindowsMicrosoft анонсировала ретро-версию Windows
Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 UpdateMicrosoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Сломать ноутбуки Lenovo ThinkPad можно одной настройкой BIOSСломать ноутбуки Lenovo ThinkPad можно одной настройкой BIOS
Adobe анонсировала кроссплатформенный видеоредактор Project RushAdobe анонсировала кроссплатформенный видеоредактор Project Rush
В ноутбуках HP обнаружен скрытый кейлоггерВ ноутбуках HP обнаружен скрытый кейлоггер
Lenovo оштрафовали за ноутбуки Superfish adwareLenovo оштрафовали за ноутбуки Superfish adware
Представлены результаты опроса 30+ тысяч Linux-пользователей про их ноутбукиПредставлены результаты опроса 30+ тысяч Linux-пользователей про их ноутбуки
Как HP клавиатурный шпион с ноутбуками поставлялаКак HP клавиатурный шпион с ноутбуками поставляла
Ноутбуки HP следили за своими хозяевамиНоутбуки HP следили за своими хозяевами
Microsoft готовит ноутбук Surface CloudBook на облачной ОСMicrosoft готовит ноутбук Surface CloudBook на облачной ОС
Последние новости
Подгружаем последние новости