Epson анонсировала ноутбук Endeavor NJ7000E CAD Design Select для САПР

Компания Epson анонсировала ноутбук Endeavor NJ7000E CAD Design Select, ориентированный на пользователей систем автоматизированного проектирования в 2D и 3D (САПР), включая архитекторов, инженеров и конструкторов. Устройство не уступает по производительности настольным компьютерам.

Оснащённый 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 ? 1080 пикселей, ноутбук построен на процессорах Intel девятого поколения — Core i5-9300H или Core i7-9750H — и графическом адаптере NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 в стандартной комплектации.

В самой доступной конфигурации ноутбук имеет на борту 16 Гбайт оперативной памяти (максимум — 32 Гбайт) и 256 Гбайт SSD в формате M.2 (также поддерживается конфигурация с объединением SSD в массив RAID).

Устройство поставляется с предустановленной ОС Windows 10 Home (64-бит) или Windows 10 Pro. Epson Direct протестировала возможность применения ноутбука для работы с программой Vectorworks 2019, инструмента для работы с двухмерными или с трехмерными моделями при создании проектов любой сложности в сфере промышленного и гражданского строительства.

Размеры корпуса Endeavor NJ7000E CAD Design Select составляют 361 ? 257,7 ? 30,3 мм, вес — 2,1 кг. На новинку открыт предзаказ по цене от 215 000 иен ($1966).



