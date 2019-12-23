Facebook разработает собственную ОС

Разработкой новой операционной системы руководит Марк Луковский — давний сотрудник Microsoft , который участвовал в создании операционной системы Windows NT.

Facebook, сообщая о разработке собственной операционной системы, не раскрывает подробностей. В настоящее время устройства Facebook Oculus и Portal (очки виртуальной реальности и голосовой помощник) работают на модифицированной версии Android. По словам одного из руководителей Facebook Фикуса Киркпатрика, «возможно» в будущем Facebook не нужно будет использовать программное обеспечение Google , что сделает устройства компании независимыми.

«Мы не думаем, что можем доверять конкурентам. Поэтому мы сделаем свою операционную систему», — заявил глава аппаратного обеспечения Facebook Эндрю Босворт.

Facebook работает не только над устройствами Oculus и Portal, но и над очками дополненной реальности, которые получили кодовое название «Орион» и могут появиться уже в 2023 году, одновременно с очками дополненной реальности от Apple . Facebook также работает над интерфейсом управления очками при помощи мысли, собственным аппаратным чипом и голосовым помощником.

Стоит отметить, что последняя попытка Facebook создать собственную ОС в 2013 году оказалась неудачной. Поэтому убедить людей попробовали его программное обеспечение еще раз будет нелегко.



