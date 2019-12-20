Facebook работает над собственной операционной системой

Facebook работает над созданием собственной операционной системы. Об этом сообщает The Information. Предполагается, что проект позволит компании сократить свою зависимость от Android.

Разработку возглавляет ветеран Microsoft и соавтор Windows NT Марк Луковски (Mark Lucovsky).

Пока о том, как будет использоваться новая операционная система, известно немного. При этом отмечается, что в настоящее время устройства Facebook, такие как Oculus и Portal, работают на изменённой версии Android. Однако в будущем компания не исключает переход на собственную ОС, что сократит или полностью уберёт контроль Google над аппаратными продуктами Facebook.

Наряду с Oculus и Portal Facebook также работает над очками дополненной реальности под кодовым названием «Orion». Устройство ожидается к выходу не раньше 2023 года.

Разработка собственной ОС может указывать на то, что в аппаратном бизнесе Facebook решил пойти по пути Apple, считает The Verge.

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Facebook работает над собственной операционной системойFacebook работает над собственной операционной системой
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