В Windows 10 стал доступен визуальный поиск

Microsoft объявил о добавлении функции визуального поиска в поисковую строку в Windows.

Новая опция позволяет пользователям сделать скриншот всего экрана или его части и выполнить поиск с помощью Bing Visual Search.

На первом этапе функция запускается для пользователей в США , но в скором времени также будет внедрена и в других странах.

Визуальный поиск – удобный инструмент для покупателей, с помощью которого можно найти похожие товары. Функция также распознаёт достопримечательности, растения, животных, знаменитостей и текст внутри изображений.

Визуальный поиск доступен для пользователей с Windows 10 May 2019 Update и более поздними версиями ОС.

Компания также выпустила API, который позволяет разработчикам встраивать визуальный поиск в собственные продукты.