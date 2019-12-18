В Windows 10 стал доступен визуальный поиск
Microsoft
Новая опция позволяет пользователям сделать скриншот всего экрана или его части и выполнить поиск с помощью Bing Visual Search.
На первом этапе функция запускается для пользователей в США, но в скором времени также будет внедрена и в других странах.
Визуальный поиск – удобный инструмент для покупателей, с помощью которого можно найти похожие товары. Функция также распознаёт достопримечательности, растения, животных, знаменитостей и текст внутри изображений.
Визуальный поиск доступен для пользователей с Windows 10 May 2019 Update и более поздними версиями ОС.
Компания также выпустила API, который позволяет разработчикам встраивать визуальный поиск в собственные продукты.