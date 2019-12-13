Microsoft представила дизайн нового логотипа Windows и обновленных иконок приложений

Компания Microsoft представила обновленный логотип для Windows и новый дизайн иконок для приложений операционной системы. Как сообщает вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман (Jon Friedman), всего компания сделала редизайн более 100 иконок, которые выполнены в стиле Fluent Design.

Большая часть представленных иконок является не чем-то кардинально новым, но тонко измененным старым, за счет чего обновленные значки выглядят более современно и органично, когда находятся рядом друг с другом.

В Windows 10 большое количество иконок, которые плохо сочетаются друг с другом, а некоторые из них начали использоваться много лет назад и уже не соответствуют современному облику компании. Дизайнеры компании намерены изменить это, руководствуясь принципами Fluent Design.

В текущем логотипе Windows, используемом как в Windows 8, так и в Windows 10, задействован только один цвет. В новом логотипе программной платформы используется специальный градиент, за счет чего каждый сегмент изображения получает свой собственный цвет.

Уже известно, что работа над обновлением дизайна иконок в Microsoft еще не завершена, разработчики продолжат ею заниматься в следующем году.