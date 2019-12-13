Rambler Group предъявила права на веб-сервер Nginx

В московском офисе компании-разработчика веб-сервера Nginx прошли обыски в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбужденного по заявлению Rambler Group. Об этом в своем Telegram-канале рассказал гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин.

Один из создателей Nginx Игорь Сысоев разработал веб-сервер в начале 2000-х годов, когда работал в Rambler. Весной 2019 года бизнес купила американская F5 Networks за $670 млн.

Rambler Group утверждает, что ее права на веб-сервис Nginx нарушены третьими лицами. Исключительность права Rambler Group основывается на том, что создатель технологии Игорь Сысоев занимался разработкой во время работы в Rambler в начале 2000-х годов:

«Мы считаем, что права на Nginx принадлежат компании «Рамблер интернет холдинг», входящей в состав Rambler Group. Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев. Поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права».

Известно, что уголовное дело было возбуждено 4 декабря 2019 года по части третьей статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Сумма ущерба, которую называет Rambler Group, составляет 51,4 млн рублей.

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