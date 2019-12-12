Google улучшил защиту паролей в Chrome

Google запустил ряд новых функций в Chrome, призванных усилить защиту учётных данных пользователей.

Предупреждения о краже пароля

Теперь при вводе логина и пароля на сайтах браузер будет предупреждать пользователей в том случае, если их учётные данные были скомпрометированы в результате утечки данных.

Это ещё одно приложение функции «Проверка паролей», встроенной в браузер в октябре.

Защита от фишинга в реальном времени

Разработанная Google система «Безопасный просмотр» поддерживает растущий список небезопасных сайтов и делится этой информацией с вебмастерами и другими браузерами, чтобы сделать интернет более безопасным.

Этот список обновляется каждые 30 минут, каждый день защищая более 4 млрд устройств от всех видов угроз безопасности, включая фишинг.

Теперь Google запускает реал-тайм защиту от фишинга в Chrome на десктопах. В результате браузер будет предупреждать пользователей о вредоносных сайтах на 30% чаще.

Первоначально эта защита будет запущена для всех пользователей с включенной настройкой «Помогать улучшить просмотр страниц и поиск» в Chrome.

Расширение прогностической защиты от фишинга

Если пользователь вошёл в свой аккаунт Chrome и в браузере включена синхронизация, то предиктивная защита от фишинга предупреждает его при вводе учётных данных Google Аккаунта на сайте, который подозревается в фишинге.

Теперь эта защита будет действовать и при отключенной синхронизации. Кроме того, функция будет работать для всех паролей, хранимых в менеджере паролей Chrome.

Новое визуальное оформление для используемых профилей

Чтобы пользователь случайно не сохранил учётные данные в чужом профиле, Chrome обновил отображение текущего профиля.

Старое оформление
Новый вариант

Все эти функции будут запущены постепенно в ближайшие несколько недель.

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