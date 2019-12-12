Google улучшил защиту паролей в Chrome
Google
Предупреждения о краже пароля
Теперь при вводе логина и пароля на сайтах браузер будет предупреждать пользователей в том случае, если их учётные данные были скомпрометированы в результате утечки данных.
Это ещё одно приложение функции «Проверка паролей», встроенной в браузер в октябре.
Защита от фишинга в реальном времени
Разработанная Google система «Безопасный просмотр» поддерживает растущий список небезопасных сайтов и делится этой информацией с вебмастерами и другими браузерами, чтобы сделать интернет более безопасным.
Этот список обновляется каждые 30 минут, каждый день защищая более 4 млрд устройств от всех видов угроз безопасности, включая фишинг.
Теперь Google запускает реал-тайм защиту от фишинга в Chrome на десктопах. В результате браузер будет предупреждать пользователей о вредоносных сайтах на 30% чаще.
Первоначально эта защита будет запущена для всех пользователей с включенной настройкой «Помогать улучшить просмотр страниц и поиск» в Chrome.
Расширение прогностической защиты от фишинга
Если пользователь вошёл в свой аккаунт Chrome и в браузере включена синхронизация, то предиктивная защита от фишинга предупреждает его при вводе учётных данных Google Аккаунта на сайте, который подозревается в фишинге.
Теперь эта защита будет действовать и при отключенной синхронизации. Кроме того, функция будет работать для всех паролей, хранимых в менеджере паролей Chrome.
Новое визуальное оформление для используемых профилей
Чтобы пользователь случайно не сохранил учётные данные в чужом профиле, Chrome обновил отображение текущего профиля.
Все эти функции будут запущены постепенно в ближайшие несколько недель.