Аудитория приватного браузера Brave превысила 10 млн пользователей
На конец ноября ежемесячная аудитория приватного браузера Brave
Согласно Brave, активный рост аудитории наблюдался после выхода версии 1.0, которая увидела свет 13 ноября. За месяц (с октября по ноябрь) количество пользователей браузера выросло на 19%.
Компания также объявила, что после запуска Brave 1.0 функция Brave Rewards (выплата вознаграждения за просмотр рекламы) стала доступна в версии браузера для iOS, на долю которой приходилось 27% роста аудитории в прошлом месяце.
В настоящее время браузер Brave доступен для Windows, macOS, Linux, Android и iOS и поддерживает 52 языка, включая русский.
Скачать его можно на
Напомним, что Brave запустил рекламу с вознаграждением за просмотр в апреле этого года.