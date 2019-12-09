Аудитория приватного браузера Brave превысила 10 млн пользователей

На конец ноября ежемесячная аудитория приватного браузера Brave составила 10,4 млн пользователей, увеличившись в два раза по сравнению с прошлым годом. Дневная аудитория браузера выросла в 3 раза – до 3,3 млн.

Согласно Brave, активный рост аудитории наблюдался после выхода версии 1.0, которая увидела свет 13 ноября. За месяц (с октября по ноябрь) количество пользователей браузера выросло на 19%.

Компания также объявила, что после запуска Brave 1.0 функция Brave Rewards (выплата вознаграждения за просмотр рекламы) стала доступна в версии браузера для iOS , на долю которой приходилось 27% роста аудитории в прошлом месяце.

В настоящее время браузер Brave доступен для Windows, macOS, Linux, Android и iOS и поддерживает 52 языка, включая русский.

Скачать его можно на сайте , а также в Google Play или App Store .

Напомним, что Brave запустил рекламу с вознаграждением за просмотр в апреле этого года.