Firefox получил поддержку режима «картинка в картинке»
Разработчики Mozilla выпустили 71-ю версию браузера Firefox для Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Среди основных изменений – улучшенный менеджер паролей, обновления для Enhanced Tracking Protection, а также поддержка режима «картинка в картинке» на Windows.
Улучшения для встроенного менеджера паролей Lockwise:
- Firefox теперь распознаёт поддомены и автоматически заполняет учётные данные по доменам из Lockwise;
- Оповещения об угрозе взлома из Firefox Monitor теперь также запущены для пользователей скринридеров.
Больше информации о защите от отслеживания (Enhanced Tracking Protection) в действии:
- Оповещения, когда Firefox блокирует криптомайнеры;
- Бегущий подсчёт заблокированных трекеров на панели защиты, доступный по клику на адресную строку браузера.
Режим «картинка в картинке» на Windows
Чтобы воспользоваться новым режимом, нужно нажать на синюю иконку в правом углу видео. После этого появится плавающее окно с видео, позволяющее продолжить просмотр, работая в других вкладках.
Со всем списком изменений можно можно ознакомиться в
Согласно
Напомним, что с января 2020 года Firefox начнёт блокировать всплывающие запросы о получении уведомлений.
23.11.2019 11:08