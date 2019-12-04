Firefox получил поддержку режима «картинка в картинке»

Разработчики Mozilla выпустили 71-ю версию браузера Firefox для Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Среди основных изменений – улучшенный менеджер паролей, обновления для Enhanced Tracking Protection, а также поддержка режима «картинка в картинке» на Windows.

Улучшения для встроенного менеджера паролей Lockwise:

  • Firefox теперь распознаёт поддомены и автоматически заполняет учётные данные по доменам из Lockwise;
  • Оповещения об угрозе взлома из Firefox Monitor теперь также запущены для пользователей скринридеров.

Больше информации о защите от отслеживания (Enhanced Tracking Protection) в действии:

  • Оповещения, когда Firefox блокирует криптомайнеры;
  • Бегущий подсчёт заблокированных трекеров на панели защиты, доступный по клику на адресную строку браузера.

Режим «картинка в картинке» на Windows

Чтобы воспользоваться новым режимом, нужно нажать на синюю иконку в правом углу видео. После этого появится плавающее окно с видео, позволяющее продолжить просмотр, работая в других вкладках.

Со всем списком изменений можно можно ознакомиться в примечаниях к выпуску Firefox 71.

Согласно данным Mozilla, на конец ноября ежемесячная аудитория браузера составляла около 250 млн пользователей.

Напомним, что с января 2020 года Firefox начнёт блокировать всплывающие запросы о получении уведомлений.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Firefox получил поддержку режима «картинка в картинке»Firefox получил поддержку режима «картинка в картинке»
Блок рекламы


Похожие новости
Firefox начнет блокировать всплывающие запросы о рассылке уведомленийFirefox начнет блокировать всплывающие запросы о рассылке уведомлений
Mozilla исключит возможность сторонней загрузки дополнений в FirefoxMozilla исключит возможность сторонней загрузки дополнений в Firefox
Firefox будет оповещать пользователей об утечках данных, связанных с их аккаунтамиFirefox будет оповещать пользователей об утечках данных, связанных с их аккаунтами
Opera получила встроенную защиту от отслеживанияOpera получила встроенную защиту от отслеживания
Вышла новая версия Firefox с включенной по умолчанию защитой от отслеживанияВышла новая версия Firefox с включенной по умолчанию защитой от отслеживания
Chrome получил нативную поддержку lazy loadingChrome получил нативную поддержку lazy loading
Chrome и Firefox перестанут показывать в адресной строке названия компанийChrome и Firefox перестанут показывать в адресной строке названия компаний
Mozilla добавит в Firefox функцию защиты от трекеров соцсетейMozilla добавит в Firefox функцию защиты от трекеров соцсетей
AMD Ryzen 3000 получили заплатку BIOS для исправления проблем с Linux и Destiny 2AMD Ryzen 3000 получили заплатку BIOS для исправления проблем с Linux и Destiny 2
Mozilla готовит к запуску платную версию FirefoxMozilla готовит к запуску платную версию Firefox
Последние новости
Подгружаем последние новости