Firefox начнет блокировать всплывающие запросы о рассылке уведомлений

Компания Mozilla, разработчик Firefox, намерена реализовать в браузере инструмент блокировки всплывающих запросов о получении уведомлений с сайтов об обновлениях.

Начиная с Firefox 72, который будет запущен в январе 2020 года, запросы об уведомлениях будут отображаться в виде небольших значков в адресной строке браузера. Чтобы увидеть уведомление полностью, пользователю потребуется кликнуть по соответствующему значку:

Разработчики браузера провели исследование, результаты которого выявили непопулярность всплывающих уведомлений среди пользователей Firefox. Порядка 99 % всплывающих запросов от сайтов остаются без внимания пользователей, а в 48 % случаев люди отказываются от дальнейшего получения уведомлений. 

За один месяц работы пользователям Firefox 63 версии было показано 1,45 млрд запросов, из которых было принято только 23,66 млн. Примерно в 500 млн случаев пользователи нажимали на кнопку «Не сейчас».

Исследование показало, что повторная многократная демонстрация запросов практически никогда не приводит к согласию пользователя получать уведомления об обновлениях.

Отметим также, что в версии Firefox 74, выход которой ожидается 10 марта следующего года, Mozilla прекратит поддержку дополнений, которые устанавливаются обходным путем через прямое копирование файлов в каталог с дополнениями (/usr/lib/mozilla/extensions/, /usr/share/mozilla/extensions/ или ~/.mozilla/extensions/).  

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