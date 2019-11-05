Adobe выпустила Photoshop для iPad. Подписка — $9,99/мес

Adobe портировала графический редактор Photoshop на iPad — его уже можно скачать в App Store, пишут AIN.UA

Впервые выход мобильной версии анонсировали в 2018 году, на презентации обновленных iPad Pro.

На каких устройствах работает Photoshop

Adobe выпустила Photoshop для iPad. Подписка — $9,99/мес

Приложение поддерживает все iPad, которые обновились до iPadOS. Среди них:

  • iPad Pro (всех поколений)
  • iPad (5 поколение и новее)
  • iPad Mini (4 поколение и новее)
  • iPad Air 2
  • iPad Air 10,5?

Сколько это стоит

Photoshop для iPad доступен в рамках подписки на Creative Cloud — сюда входят мобильные и десктопные приложения.

Пакет инструментов для фотографов (Lighroom + Photoshop + 20 ГБ в облаке) обойдется в $9,99/месяц. Также доступен 30-дневный пробный период.

Что может приложение

Пока что в мобильный Photoshop перенесли не весь инструментарий. Доступна работа со слоями, основные инструменты, базовая ретушь, вставка текста. Документы синхронизируются между всеми устройствами.

Adobe выпустила Photoshop для iPad. Подписка — $9,99/мес

В будущем Adobe обещает улучшить поддержку кастомных кистей, масок, умного выбора объектов, синхронизацию с шрифтов и кистей с Creative Cloud. В планах компании — добиться максимального паритета функций между десктопным и мобильным Photoshop.


Михаил Сапитон, AIN

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