Adobe выпустила Photoshop для iPad. Подписка — $9,99/мес
Adobe портировала графический редактор Photoshop на iPad — его уже можно скачать в App Store, пишут
Впервые выход мобильной версии анонсировали в 2018 году, на презентации обновленных iPad Pro.
На каких устройствах работает Photoshop
Приложение поддерживает все iPad, которые обновились до iPadOS. Среди них:
- iPad Pro (всех поколений)
- iPad (5 поколение и новее)
- iPad Mini (4 поколение и новее)
- iPad Air 2
- iPad Air 10,5?
Сколько это стоит
Photoshop для iPad доступен в рамках подписки на Creative Cloud — сюда входят мобильные и десктопные приложения.
Пакет инструментов для фотографов (Lighroom + Photoshop + 20 ГБ в облаке) обойдется в $9,99/месяц. Также доступен 30-дневный пробный период.
Что может приложение
Пока что в мобильный Photoshop перенесли не весь инструментарий. Доступна работа со слоями, основные инструменты, базовая ретушь, вставка текста. Документы синхронизируются между всеми устройствами.
В будущем Adobe обещает улучшить поддержку кастомных кистей, масок, умного выбора объектов, синхронизацию с шрифтов и кистей с Creative Cloud. В планах компании — добиться максимального паритета функций между десктопным и мобильным Photoshop.