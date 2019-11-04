Mozilla исключит возможность сторонней загрузки дополнений в Firefox

Разработчики Firefox прекращают поддержку дополнений, которые устанавливаются обходным путем через прямое копирование файлов в каталог с дополнениями (/usr/lib/mozilla/extensions/, /usr/share/mozilla/extensions/ или ~/.mozilla/extensions/). Его обрабатывают все экземпляры Firefox в системе без привязки к пользователю. 

Sideloading обычно применяли для предустановки дополнений в дистрибутивах, подстановки дополнений в момент установки в систему какого-то приложения или для обособленной поставки дополнения со своим инсталлятором.

Однако в команде разработки отметили, что загруженные расширения часто вызывают проблемы у пользователей, поскольку они не выбирали их установку и не могут удалить их из диспетчера надстроек. Кроме того, по их словам, данный механизм также использовался для установки вредоносных программ в Firefox. 

В Firefox 73, которая выйдет 11 февраля, дополнения еще будут работать. Однако их перенесут из общего для всех экземпляров браузера каталога в индивидуальные профили пользователей. Это означает, что дополнения будут существовать в формате, применяемом при установке через менеджер дополнений. 

В версии Firefox 74, которая ожидается 10 марта, поддержка данных дополнений прекратится.

Напомним, в сентябре Mozilla официально представила бета-версию VPN-сервиса для Firefox. Новое расширение Firefox Private Network пока запущено только для пользователей в США и работает лишь на десктопах, но после выхода из беты расширение также будет доступно для мобильных платформ.

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