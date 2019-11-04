Mozilla исключит возможность сторонней загрузки дополнений в Firefox
Разработчики Firefox
Sideloading обычно применяли для предустановки дополнений в дистрибутивах, подстановки дополнений в момент установки в систему какого-то приложения или для обособленной поставки дополнения со своим инсталлятором.
Однако в команде разработки отметили, что загруженные расширения часто вызывают проблемы у пользователей, поскольку они не выбирали их установку и не могут удалить их из диспетчера надстроек. Кроме того, по их словам, данный механизм также использовался для установки вредоносных программ в Firefox.
В Firefox 73, которая выйдет 11 февраля, дополнения еще будут работать. Однако их перенесут из общего для всех экземпляров браузера каталога в индивидуальные профили пользователей. Это означает, что дополнения будут существовать в формате, применяемом при установке через менеджер дополнений.
В версии Firefox 74, которая ожидается 10 марта, поддержка данных дополнений прекратится.
Напомним, в сентябре Mozilla официально представила бета-версию VPN-сервиса для Firefox. Новое расширение
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03.11.2019 19:27