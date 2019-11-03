Пользователи разгадали новый логотип браузера Microsoft

Пользователи разгадали новый логотип браузера Microsoft

Четыре года назад Microsoft выпустил новый браузер Edge, логотип которого оказался очень похожим на значок Internet Explorer — та же буква «е» с изломом в месте, где у значка старого браузера пролегала желтое кольцо-орбита. Логотип выглядел стильно, но из-за острых углов многие не считали его дизайн приятным.

Теперь компания обновила логотип Edge, придав букве «е» форму волны для серфинга и добавив несколько новых оттенков цветов. В результате значок стал выглядеть современно, но при этом окончательно отошел от традиций начертаний логотипов компании Microsoft. В том же стиле Fluent Design, кстати, выполнены и другие новые значки Office, представленные 11 месяцев назад, — в стиле жесткого минимализма, простые и современные.

Microsoft не просто представил новый значок Edge, а придумал целый квест для его обнаружения. Компания выпустила несколько головоломок и изображений, решая которые нужно было визуализировать новый логотип Edge в виде трехмерного объекта.

Теперь, после столь своеобразной презентации логотипа, можно ожидать появления финальной версии браузера Edge, бета-версия которого была представлена еще в августе этого года. На следующей неделе Microsoft проведет конференцию Ignite в Орландо, и, вероятно, там будет озвучена дата выхода нового браузера Edge.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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