В Chrome появился форсированный ночной режим и новые настройки для вкладок

Google выпустил новую версию браузера Chrome для Mac, Windows и Linux. Среди основных нововведений – обновлённое меню настроек для страниц новых вкладок, форсированный ночной режим, проверка паролей и ряд других изменений.

Расширенное меню для настройки вкладок включает три основных пункта: «Фон», «Ярлыки», «Цвет и тема». Оно будет доступно по ссылке «Настроить» в правом нижнем углу новой вкладки.

Сейчас оно выглядит так:

Форсированный ночной режим позволяет включить тёмное оформление на каждом сайте, независимо от того, поддерживает ли конкретный ресурс тёмную тему. Новая функция не вмешивается в исходный код сайта, а вместо этого использует теорию инверсии цвета, чтобы сделать сайты, оформленные в светлых тонах, тёмными.

Ещё одним новшеством стала поддержка расширения «Проверка паролей», запущенного в феврале. Однако пока она внедрена не для всех пользователей.

В Chrome 78 также тестируется новый протокол DNS-over-HTTPS (DoH), призванный защитить пользователей от слежки. Кроме того, разработчики удалили функцию безопасности XSS Auditor, которая была доступна с момента выхода Chrome 4 в 2009 году, но в последнее время практически не использовалась.

Напомним, что на днях также вышла новая версия браузера Firefox с защитой от отслеживания в социальных сетях и оповещениями об утечках данных, связанных с сохранёнными паролями.

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