Firefox будет оповещать пользователей об утечках данных, связанных с их аккаунтами
Mozilla
Новая защита от отслеживания позволит пользователям блокировать трекеры соцсетей, таких как Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn и YouTube. А новый отчёт Privacy Protections будет содержать данные о всех трекерах, заблокированных Firefox, с разбивкой по типу.
Разработчики также интегрировали менеджер паролей в браузере (Lockwise) с Firefox Monitor, чтобы оповещать пользователей в том случае, если сохранённые пароли были скомпрометированы из-за утечки данных.
Напомним, что Firefox — это не единственный сервис, предупреждающий пользователей об утечках. Ранее в этом месяце Google встроил в
О том, что Firefox позволит блокировать трекеры социальных сетей, стало известно в июле.
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Soft
23.10.2019 09:07