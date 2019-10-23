Firefox будет оповещать пользователей об утечках данных, связанных с их аккаунтами

Mozilla выпустила Firefox 70 для Windows, Mac и Linux. Среди основных нововведений в этой версии значатся такие функции, как защита от отслеживания в социальных сетях, отчёт Privacy Protections и оповещения об утечках данных, связанных с сохранёнными паролями пользователей.

Новая защита от отслеживания позволит пользователям блокировать трекеры соцсетей, таких как Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn и YouTube. А новый отчёт Privacy Protections будет содержать данные о всех трекерах, заблокированных Firefox, с разбивкой по типу.

Разработчики также интегрировали менеджер паролей в браузере (Lockwise) с Firefox Monitor, чтобы оповещать пользователей в том случае, если сохранённые пароли были скомпрометированы из-за утечки данных.

Напомним, что Firefox — это не единственный сервис, предупреждающий пользователей об утечках. Ранее в этом месяце Google встроил в настройки Google-аккаунтов инструмент «Проверка паролей», который определяет скомпрометированные учётные данные. А с выходом Chrome 78, релиз которого состоялся на днях, эта функция стала доступна в браузере, но пока не для всех пользователей.

О том, что Firefox позволит блокировать трекеры социальных сетей, стало известно в июле.

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