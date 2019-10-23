Screaming Frog обновил SEO Spider до версии 12.0

Команда Screaming Frog сообщила об обновлении инструмента SEO Spider до версии 12.0. Среди основных нововведений – интеграция с PageSpeed Insights API, функция автосохранения в режиме Database Storage и другие изменения.

Благодаря интеграции с API сервиса PageSpeed Insights пользователи SEO Spider смогут получать данные по сайту из Chrome User Experience Report и Lighthouse, проводить диагностику и анализировать возможности для улучшения скорости страниц.

Просмотреть статистику по сайту можно будет на новой вкладке «PageSpeed», а определить возможности для улучшений поможет новый отчёт «PageSpeed Opportunities Summary».

Режим Database Stories, который позволяет SEO Spider сканировать большие сайты, был запущен в прошлом году. Теперь разработчики улучшили эту функциональность, добавив автоматическое сохранение результатов проверок (файлов .seospider). Раньше их нужно было сохранять вручную.

Ещё одним новшеством стала возможность настраивать вкладки, чтобы они отображались в нужном порядке, и удалять их, если есть такая необходимость.

В настройках теперь также можно исключить отдельные элементы страницы и ссылки из сканирования для экономии памяти.

Со всеми изменениями в новой версии SEO Spider можно ознакомиться на сайте Screaming Frog.

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