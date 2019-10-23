Screaming Frog обновил SEO Spider до версии 12.0
Команда Screaming Frog
Благодаря интеграции с API сервиса PageSpeed Insights пользователи SEO Spider смогут получать данные по сайту из Chrome User Experience Report и Lighthouse, проводить диагностику и анализировать возможности для улучшения скорости страниц.
Просмотреть статистику по сайту можно будет на новой вкладке «PageSpeed», а определить возможности для улучшений поможет новый отчёт «PageSpeed Opportunities Summary».
Режим Database Stories, который позволяет SEO Spider сканировать большие сайты, был запущен в прошлом году. Теперь разработчики улучшили эту функциональность, добавив автоматическое сохранение результатов проверок (файлов .seospider). Раньше их нужно было сохранять вручную.
Ещё одним новшеством стала возможность настраивать вкладки, чтобы они отображались в нужном порядке, и удалять их, если есть такая необходимость.
В настройках теперь также можно исключить отдельные элементы страницы и ссылки из сканирования для экономии памяти.
Со всеми изменениями в новой версии SEO Spider
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