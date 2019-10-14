Safari на iOS отправляет данные китайской компании Tencent

Браузер Safari в течение долгого времени отправлял данные в систему «Безопасный просмотр» (Safe Browsing), разработанную Google , чтобы защитить пользователей от фишинга. Теперь же часть этой информации также получает китайский технологический гигант Tencent.

Пользователи в США обнаружили , что iOS 13, а также, возможно, более ранние версии ОС (начиная с 12.2), отправляет некоторые данные Tencent Safe Browsing – помимо системы Google .

Для китайских пользователей Apple интегрировал Tencent Safe Browsing в Safari после соответствующего заявления на WWDC 2017. Теперь же, похоже, компания запустила эту функцию и для других стран.

Настораживает пользователей тот факт, что Tencent сотрудничает с китайским правительством, а собранные им данные могут использоваться для слежки и деанонимизации диссидентов.

Apple признаёт, что отправляет IP-адреса некоторых пользователей в Tencent в разделе «О Safari и конфиденциальности».

Там отмечается, что:

«Перед посещением веб-сайта Safari может отправить информацию, рассчитанную по его адресу, в Google Safe Browsing или Tencent Safe Browsing, чтобы проверить, не является ли сайт мошенническим. Эти провайдеры безопасного просмотра могут также регистрировать ваш IP-адрес».

При этом опция «Внимание! Фальшивый сайт» включена по умолчанию, а это значит, что пока пользователи её не выключат, во время использования Safari их IP-адреса могут регистрироваться Tencent или Google .