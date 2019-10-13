iTunes открыл путь для вирусов на Windows

iTunes открыл путь для вирусов на Windows

Несмотря на то, что в новой OS Catalina компания Apple отказалась от iTunes, заменив её несколькими приложениями, версия для Windows не просто ещё доступна, но и может принести своим пользователям неприятный сюрприз, сообщает PCMag.

Как выяснилось, созданная Apple программа Bonjour, которая используется для обновления iTunes на Windows, открывает путь к компьютеру в том числе и для вредоносного софта. Специалисты по кибербезопасности Morphisec обнаружили, что запуск вирусов через Bonjour устаётся незамеченным для установленных на компьютере антивирусов, а сама программа не различает, где обновление для iTunes, а где посторонний вредоносный софт.

Выяснилось, что ранее хакеры, стоящие за вирусом BitPaymer, обнаружили уязвимость и успешно использовали её в своих атаках. При этом выпущенное Apple обновление iTunes для Windows 7 и Windows 10 не гарантирует защиты компьютеров.

Как отмечают эксперты, даже после установки апдейта или переустановки iTunes на компьютере может оставаться старая версия Bonjour с уязвимостью, поэтому её лучше удалить вручную.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Opera получила встроенную защиту от отслеживанияOpera получила встроенную защиту от отслеживания
Вышла macOS Catalina. iTunes больше нет и другие измененияВышла macOS Catalina. iTunes больше нет и другие изменения
Приложение по обучению программированию Grasshopper от Google стало доступно для десктоповПриложение по обучению программированию Grasshopper от Google стало доступно для десктопов
iTunes открыл путь для вирусов на WindowsiTunes открыл путь для вирусов на Windows
Блок рекламы


Похожие новости
Вышла macOS Catalina. iTunes больше нет и другие измененияВышла macOS Catalina. iTunes больше нет и другие изменения
Windows 10 реализует переустановку системы из облакаWindows 10 реализует переустановку системы из облака
Microsoft тестирует обновленный Edge. Браузер можно скачать на Windows и macOSMicrosoft тестирует обновленный Edge. Браузер можно скачать на Windows и macOS
Microsoft анонсировала ретро-версию WindowsMicrosoft анонсировала ретро-версию Windows
Microsoft перестанет продавать Huawei лицензии Windows на новые устройства
Microsoft начал рассылку Windows 10 May 2019 UpdateMicrosoft начал рассылку Windows 10 May 2019 Update
В Windows появится командная строка со смайлами и ядром LinuxВ Windows появится командная строка со смайлами и ядром Linux
Апрельское обновление замедлило Windows 10Апрельское обновление замедлило Windows 10
Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 UpdateMicrosoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Windows 10 начнёт автоматически удалять проблемные обновленияWindows 10 начнёт автоматически удалять проблемные обновления
Последние новости
Подгружаем последние новости