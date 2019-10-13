iTunes открыл путь для вирусов на Windows

Несмотря на то, что в новой OS Catalina компания Apple отказалась от iTunes , заменив её несколькими приложениями, версия для Windows не просто ещё доступна, но и может принести своим пользователям неприятный сюрприз, сообщает PCMag.

Как выяснилось, созданная Apple программа Bonjour, которая используется для обновления iTunes на Windows, открывает путь к компьютеру в том числе и для вредоносного софта. Специалисты по кибербезопасности Morphisec обнаружили, что запуск вирусов через Bonjour устаётся незамеченным для установленных на компьютере антивирусов, а сама программа не различает, где обновление для iTunes , а где посторонний вредоносный софт.

Выяснилось, что ранее хакеры, стоящие за вирусом BitPaymer, обнаружили уязвимость и успешно использовали её в своих атаках. При этом выпущенное Apple обновление iTunes для Windows 7 и Windows 10 не гарантирует защиты компьютеров.

Как отмечают эксперты, даже после установки апдейта или переустановки iTunes на компьютере может оставаться старая версия Bonjour с уязвимостью, поэтому её лучше удалить вручную.



