Вышла macOS Catalina. iTunes больше нет и другие изменения

Вечером 7 октября Apple начала рассылать пользователям релизную версию macOS 10.15 Catalina. AIN.UA коротко пересказывает, что изменится на Mac после обновления, пишут AIN.UA .

iTunes больше нет. Вместо него — три приложения и системное меню

Apple разделила медиаплеер на три отдельные программы: «Музыка», «Подкасты» и TV. Все они портированы с iPadOS при помощи технологии Catalyst, то есть напоминают мобильные клиенты.

«Музыка»

Хотя приложения отличаются внешне, они не потеряли функциональности и работают по назначению. В «Музыке» можно слушать треки из Apple Music и купленные в iTunes . Приложение TV позволит покупать фильмы и, со временем, подписаться на Apple TV+.

«Подкасты»

Чтобы синхронизировать iPhone, при подключении нужно зайти в Finder — он будет в списке подключенных устройств.

32-битные программы не работают

Запускаются только 64-битные программы. Проверить свою систему накануне обновления можно в бесплатном приложении Go64. Под угрозой старый софт, утилиты от Adobe, возможно придется переустановить и клиент Steam.

Системные приложения поменялись

Кроме замены iTunes , в списке системного софта есть и другие изменения. Apple переработала «Напоминания» — в них появились фильтры, вложенные задачи и контекстное распознавание текста. Незначительно изменились «Заметки» и «Почта», «Фото».

«Напоминания»

Системный браузер Safari перешел на новую схему работы с расширениями, теперь они устанавливаются из App Store. Это «сломало» многие программы: к примеру, до новых стандартов не обновился веб-клиппер Evernote.

На macOS появится больше софта

Проект Catalyst — это инструментарий для разработчиков, который позволяет быстро переносить приложения с iPadOS на macOS. Это не значит, что приложения будут «скопированы». Разработчики могут оптимизировать их под особенности десктопной системы. Но Catalyst позволит радикально снизить затраты на разработку macOS-версий.

Пример Catalyst-приложения

Чтобы посмотреть, как выглядят качественные Catalyst-программы, ужн можно скачать LookUp, Carrot Weather или Goodnotes или посмотреть подборку от Apple . Все эти приложения появились на Mac только благодаря Catalyst, а в будущем таких примеров станет больше.

Watch и iPad станут полезнее

Если вы обновили компьютер до Catalina, а часы — до watchOS 6, то можете реже пользоваться паролями.

Ранее можно было настроить разблокировку компьютера часами, в новой операционке эту интеграцию расширили. Теперь всякий раз, когда вам нужно ввести системный пароль, можно дважды нажать на Apple Watch боковую кнопку, это засчитается за аутентификацию.

iPad тоже получил новые интеграции. При помощи функции Sidecar его можно использовать в качестве второго дисплея для Mac: как по проводу, так и по беспроводному соединению. А в графических редакторах iPad теперь может заменить устройство для ввода, то есть графический планшет.

Screen Time теперь и на Mac

Screen Time —интерактивная панель, представленная в iOS 12. Она показывает, сколько времени вы пров одите за смартфоном и чем заняты.

Там же можно установить лимиты на использование приложений. Теперь функция перекочевала на macOS с теми же возможностями: учет и аналитика потраченного времени, еженедельные отчеты, лимиты.

Но работает это хуже ввиду особенностей системы. Дело в том, что Screen Time на macOS подсчитывает все время, когда приложение открыто, а не когда с ним активно взаимодействуют. Это не совсем адекватная оценка: многие пользователи запускают десятки программ, но активно используют всего несколько.

Гораздо лучше пассивный трекинг реализован в приложении Timing — но его нет на iOS .

Новые игры и поддержка контроллеров

В App Store появилась вкладка Arcade — туда попадают игры из одноименного подписного сервиса Apple , адаптированные для компьютера. Подписка обойдется в $4,99/месяц.

При этом, к Mac теперь можно подключить консольные контроллеры PS4 DualShock или Xbox One S, с ними играть будет проще.