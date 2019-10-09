Opera получила встроенную защиту от отслеживания
Команда разработчиков Opera
При этом блокировщик трекеров позволит ускорить работу с браузером. Согласно Opera, при включенном адблокере и защиты от отслеживания скорость загрузки страницы возрастает на 23%.
Защита от трекеров по умолчанию выключена (как и встроенный адблокер). В работе новой функции используется список EasyPrivacy Tracking Protection List.
Ещё одним нововведением в Opera 64 стал улучшенный инструмент для создания скриншотов с возможностью размывать ненужные части страницы и рисовать на снимке.
Напомним, что в сентябре вышла новая версия браузера Firefox с защитой от отслеживания, включенной по умолчанию.
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