Скоро выйдет macOS Catalina. Почему не стоит сразу обновляться

Согласно инсайдам, 4 октября Apple выпустит macOS Catalina 10.15. Система избавится от iTunes в пользу нескольких отдельных программ, получит панель Screen Time и позволит использовать iPad в качестве второго экрана. Но не стоит спешить с обновлением, пишут AIN.UA

Эксперты iLand собрали список ключевых проблем, которые может спровоцировать апдейт. AIN.UA коротко пересказывает основные пункты.

Отказ от 32-битных приложений

32-битные приложения больше не работают на macOS. Чтобы узнать, есть ли они у вас, можно загрузить бесплатное приложение Go64 и просканировать компьютер.

Под угрозой: старый софт, программы от Adobe и так далее. После обновления до Catalina, работать с ними можно будет только через виртуализацию, при помощи Parrallels Desktop или VMware Fusion.

Скоро выйдет macOS Catalina. Почему не стоит сразу обновляться

Переход на 64-битный стандарт может затронуть и файловый менеджмент. Некоторые программы обновят формат хранения документов, они станут несовместимы с предыдущими ОС и версиями.

Передел диска

Традиционно, macOS не разделяла накопитель компьютера на разделы. В Catalina это поменяется — система теперь записывается на отдельный раздел, доступный только для чтения. Так Apple хочет защитить ОС от вмешательства.

Apple обновила правила «нотаризации» приложений

«Нотаризированные» приложения — те, что распространяются за пределами App Store, но прошли проверку со стороны Apple.

Эта проверка никак не касается контента, она просто заверяет «цифровую подпись» разработчика, который создал программу. Цель нотаризации — избавить пользователя от уведомлений о потенциальной опасности программы.

Пока что не все девелоперы прошли процедуру по новым стандртам — поэтому скачанные программы могут показывать баннеры с предупреждениями при установке.

Скоро выйдет macOS Catalina. Почему не стоит сразу обновляться

Это не значит, что Apple запрещает устанавливать приложения не из App Store или приложения, у которых вообще нет нотаризации. Все это по-прежнему доступно, но будет сопровождаться уведомлениями о потенциальном риске.

Много уведомлений о безопасности

macOS Catalina переняла стиль iOS в показе системных уведомлений о доступах программ. Теперь каждое приложение должно получить согласие, например, на доступ к папкам, внешним накопителям или iCloud Drive.

Скоро выйдет macOS Catalina. Почему не стоит сразу обновляться

Ломанный график апдейтов

В 2019 году Apple не обеспечила предсказуемого цикла обновлений. iOS, iPadOS и macOS выходят в разное время. Это, например, нарушило синхронизацию «Напоминаний».

В случае мобильных ОС, Apple спешно выпускает минорные апдейты с исправлением неисправностей. На десктопах тоже есть смысл подождать — и обновляться до более стабильных 10.15.1 или 10.15.2.


Михаил Сапитон, AIN

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