iOS 13 выйдет 19 сентября, iPadOS — 30 сентября, macOS Catalina задерживается

Вместе с презентацией новых iPhone, Apple также уточнила даты релиза фирменных операционных систем. AIN.UA коротко напоминает, что принесут обновления.

iOS 13

iOS 13 выйдет 19 сентября. Ее поддерживают iPhone 6s и новее, а также iPod Touch 7-го поколения.

В новой ОС переработали «Заметки», «Напоминания» и «Фото». Появилась и системная темная тема, а встроенные «Карты» стали детальнее.

В iOS 13 дебютирует приложение Find My — оно пришло на смену двум программам Find My iPhone и Find My Friends. В нем можно искать свои устройства и друзей поблизости.

Также Apple представит свой вариант для регистрации в сервисах — Sign in with Apple . Он позволит не передавать программам свой почтовый адрес и обеспечит лучшую приватность.

Часть анонсированных на WWDC функций отложили до выхода iOS 13.1. Среди таких: автоматизации для «Команд», возможность поделиться местоположением в «Картах», прямой импорт фотографий из подключенной камеры в приложение для обработки.

Возможность раздавать аудио на две пары AirPods появится еще позже, «осенью этого года».

iPadOS

Отдельную ОС для планшетов выпустят 30 сентября. Ее поддерживают iPad Air 2 и новее, все модели iPad Pro, iPad 5-го поколения и новее, а также iPad Mini 4 и новее.

Помимо всего, что появится в iOS 13, у iPadOS есть эксклюзивные функции. Так, на главный экран теперь выносится список виджетов. Многозадачность улучшилась: в режимах Split View и Slide Over можно открывать несколько окон из одного приложения.

У Apple Pencil новые возможности — при рисовании можно использовать расширенный набор инструментов. Его могут адаптировать в своих приложениях разработчики.

Стандартный файловый менеджер, Files, позволяет работать со сторонними хранилищами вроде флешек и жестких дисков. Еще можно распаковывать и создавать архивы, пользоваться 30 новыми клавиатурными сокращениями.

Safari на iPad стал десктопным, а не мобильным браузером. Это позволит удобнее работать в Google Docs и других веб-приложениях. Еще в Safari добавили менеджер загрузок.

Как и в случае с iOS , часть функций перенесли до выхода iPadOS 13.1.

macOS Catalina

Apple не назвала точную дату выхода новой десктопной ОС — систему обновят в октябре. Как пишет MacRumors, это может указывать на еще одну презентацию. Ивент, на котором покажут 16-дюймовый MacBook Pro, могут дополнить точной датой релиза.

Вот какие устройства получат апдейт:

2015 MacBook и новее;

2012 iMac и новее;

2012 MacBook Air и новее;

2017 iMac Pro и новее;

2012 MacBook Pro и новее;

2013 Mac Pro и новее;

2012 Mac mini и новее.

В macOS Catalina исчезнет iTunes , его заменят три отдельные программы: «Подкасты», «Музыка» и TV. Для синхронизации и обновления устройств придется использовать Finder.

К Mac можно подключать iPad в качестве второго монитора — по проводу или Wi-Fi. Эта функция называется Sidecar, она же позволит рисовать на планшете при использовании графических редакторов.

В Catalina полноценно заработает проект Catalyst — это набор программных инструментов, благодаря которым разработчики могут переносить приложения с iPadOS на macOS. Уже известно, что свои клиенты перепишут Trello и Twitter .

Также в ОС заработает Screen Time, системная панель для учета времени, потраченного за устройством. А вот 32-битные приложения больше не поддерживаются — проверить их наличие лучше заранее.