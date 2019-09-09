Нейросеть защитит женщин от нежелательных фотографий пенисов

Нейросеть защитит женщин от нежелательных фотографий пенисов

Программистка из Сиэтла Келси Бресслер объявила о начале работы над нейросетью, которая сможет анализировать поступающие в личные сообщения в соцсетях фотографии и удалять снимки гениталий (дикпики) до того, как их увидит адресат, сообщает BBC.

О необходимости создания подобного алгоритма программистка задумалась после того, как получила в личные сообщения в Twitter очередной дикпик. Изучив отзывы других пользовательниц соцсети, девушка поняла массовость проблемы и совместно со своими коллегами решила разработать нейросеть.

Для обучения программы в Twittere был объявлен сбор в личные сообщения интимных фотографий от всех желающих, а сейчас команда специалистов учит софт распознавать дикпики и удалять их. После разработки нейросети Келси Бресслер готова предоставить свой алгоритм Twitter, чтобы они могли внедрить его в соцсеть.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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Нейросеть защитит женщин от нежелательных фотографий пенисовНейросеть защитит женщин от нежелательных фотографий пенисов
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