Вышла новая версия Firefox с включенной по умолчанию защитой от отслеживания

Mozilla выпустила новую версию своего браузера Firefox Fдля ПК и Android c включенной по умолчанию блокировкой сторонних cookie-файлов и криптомайнеров.

В обновленном Firefox функция Enhanced Tracking Protection является стандартной настройкой. Ее наличие обозначается иконкой в виде щита в адресной строке браузера:

При нажатии на нее пользователь сможет увидеть, какие компании содержатся в списке third party cookies и какие трекеры блокируются. Здесь также можно будет отключить блокировку для отдельных сайтов:

Также в «стандартный режим» настроек в новой версии включена блокировка криптомайнеров, скрыто получающих доступ к процессору устройства для добычи криптовалюты, которые в конечном итоге замедляют его работу и разряжают батарею.

Кроме блокировки криптомайнеров, в Firefox 69 также реализована функция блочного автозапуска, предотвращающая автоматическое воспроизведение видео.

Напомним, Mozilla тестирует функцию Enhanced Tracking Protection с июня 2019 года — она включалась по умолчанию у новых пользователей браузера. Теперь возможность стала доступна для всех пользователей браузера Firefox.