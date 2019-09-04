Вышла новая версия Firefox с включенной по умолчанию защитой от отслеживания

Mozilla выпустила новую версию своего браузера Firefox Fдля ПК и Android c включенной по умолчанию блокировкой сторонних cookie-файлов и криптомайнеров. 

В обновленном Firefox функция Enhanced Tracking Protection является стандартной настройкой. Ее наличие обозначается иконкой в виде щита в адресной строке браузера:

При нажатии на нее пользователь сможет увидеть, какие компании содержатся в списке third party cookies и какие трекеры блокируются. Здесь также можно будет отключить блокировку для отдельных сайтов:

Также в «стандартный режим» настроек в новой версии включена блокировка криптомайнеров, скрыто получающих доступ к процессору устройства для добычи криптовалюты, которые в конечном итоге замедляют его работу и разряжают батарею.

Кроме блокировки криптомайнеров, в Firefox 69 также реализована функция блочного автозапуска, предотвращающая автоматическое воспроизведение видео.

Напомним, Mozilla тестирует функцию Enhanced Tracking Protection с июня 2019 года — она включалась по умолчанию у новых пользователей браузера. Теперь возможность стала доступна для всех пользователей браузера Firefox.

Последнюю версию Firefox можно скачать здесь.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Soft

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вышла новая версия Firefox с включенной по умолчанию защитой от отслеживанияВышла новая версия Firefox с включенной по умолчанию защитой от отслеживания
Windows 10 реализует переустановку системы из облакаWindows 10 реализует переустановку системы из облака
Блок рекламы


Похожие новости
Chrome и Firefox перестанут показывать в адресной строке названия компанийChrome и Firefox перестанут показывать в адресной строке названия компаний
Новая macOS не поддерживает 32-битные приложения. Как проверить, есть ли они у васНовая macOS не поддерживает 32-битные приложения. Как проверить, есть ли они у вас
Mozilla добавит в Firefox функцию защиты от трекеров соцсетейMozilla добавит в Firefox функцию защиты от трекеров соцсетей
Mozilla готовит к запуску платную версию FirefoxMozilla готовит к запуску платную версию Firefox
Firefox будет блокировать third party cookies по умолчаниюFirefox будет блокировать third party cookies по умолчанию
Бывший вице-президент Firefox обвинил Google в нечестной конкуренцииБывший вице-президент Firefox обвинил Google в нечестной конкуренции
Вышла новая версия Firefox с защитой от скрытого майнинга и сбора цифровых отпечатковВышла новая версия Firefox с защитой от скрытого майнинга и сбора цифровых отпечатков
Вышла новая версия Firefox с блокировкой автозапускаемого медиа-контентаВышла новая версия Firefox с блокировкой автозапускаемого медиа-контента
Новая версия Adblock Plus блокирует рекламу в пять раз быстрееНовая версия Adblock Plus блокирует рекламу в пять раз быстрее
Новая веб-версия Skype получила поддержку HD-звонков и другие улучшенияНовая веб-версия Skype получила поддержку HD-звонков и другие улучшения
Последние новости
Подгружаем последние новости