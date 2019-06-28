Mozilla изобрела способ обмануть таргетированную рекламу

Mozilla разработала инструмент Track THIS, который позволяет обмануть алгоритмы браузеров по таргетированию рекламы на определенного пользователя. Как сообщается в официальном блоге компании, при использовании инструмента пользователь не перестанет видеть рекламу, однако она больше не будет привязана к истории его поиска.

Сейчас трекеры позволяют определить принадлежность пользователя к определенной аудитории, исходя из того, какие страницы он посещал. Track THIS пытается их запутать, открывая в браузере сразу 100 вкладок. Какие именно — решает сам пользователь, выбирая определенный профиль поведения.

Firefox предлагает на выбор один из четырех «альтер-эго», от которого будет зависеть содержание открытых сайтов и рекламы после этого. Например, можно выбрать профиль «Неприлично богатый», чтобы открылись вкладки, которые помогут отнести пользователя к этой категории.

Инструмент Track THIS работает в браузерах Chrome , Safari, Firefox и Edge, но только для десктопных версий.

Напомним, в середине июня Mozilla представила новые логотипы для семейства Firefox. Для большинства пользователей Firefox ассоциируется с браузером, однако Firefox – это не только браузер, но и защищенный сервис для отправки огромных файлов Firefox Send, а также сервис Firefox Lockwise для защиты паролей на каждом устройстве, и Firefox Monitor, который предупредит о возможности утечки данных через email.