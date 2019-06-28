Вышли публичные бета-версии iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Как установить

Вечером 24 июня Apple выпустила публичные бета-версии новых операционных систем: iOS 13, iPadOS, macOS Catalina и tvOS 13. Теперь установить тестовые сборки может каждый желающий, пишут AIN.UA.

Но прежде чем обновить ОС, нужно сделать бекапы. В случае iPhone и iPad, сохраните резервные копии в iTunes, а для Mac — воспользуйтесь стандартной утилитой Time Machine.

macOS Catalina

Вышли публичные бета-версии iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Как установить

Устройства: MacBook (2015 года и позже), MacBook Air (2012 года и позже), MacBook Pro (2012 года и позже), Mac Mini (2012 года и позже), iMac (2012 года и позже), iMac Pro и Mac Pro (2013 года и позже).

Зачем устанавливать: на смену iTunes пришли отдельные приложения (Music, Podcasts, Apple TV). Также к Mac теперь можно подключить iPad в качестве второго дисплея или вместо графического планшета.

Как установить

  1. Перейдите на сайт программы бета-тестирования.
  2. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.
  3. Выберите вкладку macOS, в разделе «Начало работы» кликните на ссылку «Зарегистрируйте свой Mac».
  4. Сайт попросит сделать резервную копию и даст ссылку на скачивание утилиты доступа.
  5. Загрузите .DMG-файл, установите утилиту.
  6. Обновление до публичной бета-версии появится в настройках, вы получите уведомление о его доступности.

iOS 13

Вышли публичные бета-версии iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Как установить

Устройства: iPhone XS, XS Max, iPhone X, XR, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE, iPod touch (7-го поколения).

Зачем устанавливать: появилась темная тема, приложение «Команды» упростили, ускорилась работа Face ID, программа «Фото» научилась лучше сортировать снимки. Siri стала реалистичнее разговаривать, а HomePod — различать голоса.

Как установить

  1. Перейдите на сайт программы бета-тестирования.
  2. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.
  3. Выберите вкладку iOS, пролистайте до кнопки «Загрузить профиль». Нажмите и подтвердите действие.
  4. После загрузки откройте «Настройки». Появится плашка «Загружен профиль» — оттуда можно запустить обновление.

iPadOS

Вышли публичные бета-версии iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Как установить

Устройства: iPad Pro (всех поколений), iPad (пятое поколение и новее), iPad Mini (четвертое поколение и новее), iPad Air (второе поколение и новее).

Зачем устанавливать: помимо всех возможностей iOS 13, теперь iPad работают с внешними хранилищами (карты памяти, флешки). Улучшилось приложение Files, расширилась поддержка Apple Pencil, Safari больше не запрашивает мобильные версии сайтов.

Как установить

  1. Перейдите на сайт программы бета-тестирования.
  2. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.
  3. Выберите вкладку iPadOS, пролистайте до кнопки «Загрузить профиль». Нажмите и подтвердите действие.
  4. После загрузки откройте «Настройки». Появится плашка «Загружен профиль» — оттуда можно запустить обновление.

tvOS 13

Вышли публичные бета-версии iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Как установить

Устройства: Apple TV HD, Apple TV 4K.

Зачем устанавливать: изменился дизайн стартового экрана, появилась поддержка нескольких профилей и персонализированные рекомендации. Можно использовать режим «картинка в картинке» и смотреть два ролика одновременно.

Как установить

  1. Перейдите на сайт программы бета-тестирования.
  2. Зарегистрируйтесь.
  3. На Apple TV откройте «Настройки» и перейдите в «Аккаунты»
  4. Войдите с тем же Apple ID, что регистрировали на сайте программы бета-тестирования.
  5. В «Настройках» откройте раздел «Системные обновления», пролистайте до пункта «Получить бета-версии» и активируйте его. Вскоре появится обновление до tvOS 13.

Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Вышли публичные бета-версии iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Как установитьВышли публичные бета-версии iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Как установить
Блок рекламы


Похожие новости
WWDC 2019: Apple представила macOS 10.15 CatalinaWWDC 2019: Apple представила macOS 10.15 Catalina
Microsoft показала браузер Edge на базе Chromium и его версию для macOSMicrosoft показала браузер Edge на базе Chromium и его версию для macOS
Apple выпустила настольную ОС macOS MojaveApple выпустила настольную ОС macOS Mojave
Apple объявила даты выхода новых версий iOS, macOS, watchOS и tvOSApple объявила даты выхода новых версий iOS, macOS, watchOS и tvOS
Разработчик выпустил эмулятор Windows 95 для macOS, Windows и LinuxРазработчик выпустил эмулятор Windows 95 для macOS, Windows и Linux
Google высмеяла недостатки Windows и macOSGoogle высмеяла недостатки Windows и macOS
Apple представила macOS MojaveApple представила macOS Mojave
iOS и macOS всё-таки получат универсальные приложенияiOS и macOS всё-таки получат универсальные приложения
Apple не станет объединять платформы macOS и iOSApple не станет объединять платформы macOS и iOS
В MacOS встроили поддержку внешних видеокартВ MacOS встроили поддержку внешних видеокарт
Последние новости
Подгружаем последние новости