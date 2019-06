Вышли публичные бета-версии iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Как установить

Вечером 24 июня Apple выпустила публичные бета-версии новых операционных систем: iOS 13, iPadOS, macOS Catalina и tvOS 13. Теперь установить тестовые сборки может каждый желающий, пишут AIN.UA .

Но прежде чем обновить ОС, нужно сделать бекапы. В случае iPhone и iPad , сохраните резервные копии в iTunes , а для Mac — воспользуйтесь стандартной утилитой Time Machine.

macOS Catalina

Устройства: MacBook (2015 года и позже), MacBook Air (2012 года и позже), MacBook Pro (2012 года и позже), Mac Mini (2012 года и позже), iMac (2012 года и позже), iMac Pro и Mac Pro (2013 года и позже).

Зачем устанавливать: на смену iTunes пришли отдельные приложения (Music, Podcasts, Apple TV). Также к Mac теперь можно подключить iPad в качестве второго дисплея или вместо графического планшета.

Как установить

Перейдите на сайт программы бета-тестирования. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь. Выберите вкладку macOS, в разделе «Начало работы» кликните на ссылку «Зарегистрируйте свой Mac». Сайт попросит сделать резервную копию и даст ссылку на скачивание утилиты доступа. Загрузите .DMG-файл, установите утилиту. Обновление до публичной бета-версии появится в настройках, вы получите уведомление о его доступности.

iOS 13

Устройства: iPhone XS, XS Max, iPhone X, XR, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE, iPod touch (7-го поколения).

Зачем устанавливать: появилась темная тема, приложение «Команды» упростили, ускорилась работа Face ID, программа «Фото» научилась лучше сортировать снимки. Siri стала реалистичнее разговаривать, а HomePod — различать голоса.

Как установить

Перейдите на сайт программы бета-тестирования. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь. Выберите вкладку iOS , пролистайте до кнопки «Загрузить профиль». Нажмите и подтвердите действие. После загрузки откройте «Настройки». Появится плашка «Загружен профиль» — оттуда можно запустить обновление.

iPadOS

Устройства: iPad Pro (всех поколений), iPad (пятое поколение и новее), iPad Mini (четвертое поколение и новее), iPad Air (второе поколение и новее).

Зачем устанавливать: помимо всех возможностей iOS 13, теперь iPad работают с внешними хранилищами (карты памяти, флешки). Улучшилось приложение Files, расширилась поддержка Apple Pencil, Safari больше не запрашивает мобильные версии сайтов.

Как установить

Перейдите на сайт программы бета-тестирования. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь. Выберите вкладку iPadOS, пролистайте до кнопки «Загрузить профиль». Нажмите и подтвердите действие. После загрузки откройте «Настройки». Появится плашка «Загружен профиль» — оттуда можно запустить обновление.

tvOS 13

Устройства: Apple TV HD, Apple TV 4K.

Зачем устанавливать: изменился дизайн стартового экрана, появилась поддержка нескольких профилей и персонализированные рекомендации. Можно использовать режим «картинка в картинке» и смотреть два ролика одновременно.

Как установить