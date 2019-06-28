Вышли публичные бета-версии iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. Как установить
Вечером 24 июня Apple выпустила публичные бета-версии новых операционных систем: iOS 13, iPadOS, macOS Catalina и tvOS 13. Теперь установить тестовые сборки может каждый желающий, пишут
Но прежде чем обновить ОС, нужно сделать бекапы. В случае iPhone и iPad, сохраните резервные копии в iTunes, а для Mac — воспользуйтесь стандартной утилитой Time Machine.
macOS Catalina
Устройства: MacBook (2015 года и позже), MacBook Air (2012 года и позже), MacBook Pro (2012 года и позже), Mac Mini (2012 года и позже), iMac (2012 года и позже), iMac Pro и Mac Pro (2013 года и позже).
Зачем устанавливать: на смену iTunes пришли отдельные приложения (Music, Podcasts, Apple TV). Также к Mac теперь можно подключить iPad в качестве второго дисплея или вместо графического планшета.
Как установить
- Перейдите на сайт программы бета-тестирования.
- Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.
- Выберите вкладку macOS, в разделе «Начало работы» кликните на ссылку «Зарегистрируйте свой Mac».
- Сайт попросит сделать резервную копию и даст ссылку на скачивание утилиты доступа.
- Загрузите .DMG-файл, установите утилиту.
- Обновление до публичной бета-версии появится в настройках, вы получите уведомление о его доступности.
iOS 13
Устройства: iPhone XS, XS Max, iPhone X, XR, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE, iPod touch (7-го поколения).
Зачем устанавливать: появилась темная тема, приложение «Команды» упростили, ускорилась работа Face ID, программа «Фото» научилась лучше сортировать снимки. Siri стала реалистичнее разговаривать, а HomePod — различать голоса.
Как установить
- Перейдите на сайт программы бета-тестирования.
- Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.
- Выберите вкладку iOS, пролистайте до кнопки «Загрузить профиль». Нажмите и подтвердите действие.
- После загрузки откройте «Настройки». Появится плашка «Загружен профиль» — оттуда можно запустить обновление.
iPadOS
Устройства: iPad Pro (всех поколений), iPad (пятое поколение и новее), iPad Mini (четвертое поколение и новее), iPad Air (второе поколение и новее).
Зачем устанавливать: помимо всех возможностей iOS 13, теперь iPad работают с внешними хранилищами (карты памяти, флешки). Улучшилось приложение Files, расширилась поддержка Apple Pencil, Safari больше не запрашивает мобильные версии сайтов.
Как установить
- Перейдите на сайт программы бета-тестирования.
- Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.
- Выберите вкладку iPadOS, пролистайте до кнопки «Загрузить профиль». Нажмите и подтвердите действие.
- После загрузки откройте «Настройки». Появится плашка «Загружен профиль» — оттуда можно запустить обновление.
tvOS 13
Устройства: Apple TV HD, Apple TV 4K.
Зачем устанавливать: изменился дизайн стартового экрана, появилась поддержка нескольких профилей и персонализированные рекомендации. Можно использовать режим «картинка в картинке» и смотреть два ролика одновременно.
Как установить
- Перейдите на сайт программы бета-тестирования.
- Зарегистрируйтесь.
- На Apple TV откройте «Настройки» и перейдите в «Аккаунты»
- Войдите с тем же Apple ID, что регистрировали на сайте программы бета-тестирования.
- В «Настройках» откройте раздел «Системные обновления», пролистайте до пункта «Получить бета-версии» и активируйте его. Вскоре появится обновление до tvOS 13.
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