Google: мы не собираемся «убивать» расширения для блокировки рекламы в Chrome
В прошлом месяце стало известно, что Google работает над решением, которое ограничит функциональность сторонних расширений, предназначенных для блокировки рекламы в Chrome. Теперь компания
Так, Google собирается заменить текущий Web Request API на новое решение под названием Declarative Net Request API. Блокировщики рекламы полагаются на API Google для получения данных по истории переходов и выявления рекламы. Новая итерация этого API призвана обеспечить лучшую защиту для пользователей.
Однако разработчики адблокеров утверждают, что новый механизм будет препятствовать их способности быстро и правильно идентифицировать объявления, и не обязательно обеспечит те преимущества, которые обещает Google.
«Это было спорное изменение, поскольку Web Request API используется многими популярными расширениями, включая блокировщики рекламы. Однако мы не препятствуем разработке адблокеров и не запрещаем пользователям блокировать рекламу. На самом деле мы хотим помочь разработчикам, включая блокировщики контента, создавать расширения таким образом, чтобы защитить конфиденциальность пользователей», —
Google также заявил, что сотрудничает со сторонними разработчиками и учитывает их обратную связь.
Блокировщики рекламы используют API-интерфейсы, которые предлагает Google, чтобы установить правила о том, какие типы контента должны блокироваться, как и когда.
В результате обсуждения с разработчиками Google решил добавить в новый Declarative Net Request API поддержку динамических правил, а не только статичных, которые могут не учитывать все нюансы. Новый API также расширит лимит на количество правил – с 30 тыс. до 150 тыс. на одно расширение.
Google предполагает, что предстоящие изменения позволят заметно улучшить безопасность и конфиденциальность пользователей.
Между тем разработчики блокировщиков считают, что на самом деле Google преследует собственные интересы.
«Мне кажется, что они лишь пытаются создать видимость работы с сообществом разработчиков, тогда как на самом деле они очень заинтересованы в том, что хотят сделать. Новый API сам по себе не плохая вещь, но оценка меняется, когда это единственный вариант. А новому API не достаёт той гибкости, которую обеспечивал Web Requests API», — отметил глава сервиса по блокировке рекламы Ghostery Джереми Тильман (Jeremy Tillman).
Критики также отмечают, что поскольку большая часть доходов Google приходится на рекламу, то компания заинтересована в том, чтобы она показывалась. Стоит отметить, что Chrome – не единственный браузер, использующий систему, основанную на правилах. В Safari подобная система действует уже многие годы, при этом лимит составляет 50 тыс. правил.
Между тем ряд других браузеров, таких как Opera, Brave и Vivaldi, ранее на этой неделе заявили, что они продолжат поддерживать старый Web Request API для блокировщиков рекламы и других расширений, независимо от того, что будет содержаться в официальной кодовой базе Chromium. При этом Google будет продолжать поддерживать старый API только для корпоративных пользователей Chrome.
Когда будут внедрены новые правила, Google пока не уточняет. В настоящее время компания активно проверяет новые механизмы и исследует пути расширения нового API.
При этом разработчики адблокеров подчёркивают, что они готовы адаптироваться к любым требованиям, установленным Google, поскольку от этого зависит их выживание. Однако пока неясно, насколько эти изменения будут выгодны конечным пользователям. По крайней мере, что касается блокировки рекламы.
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15.06.2019 00:24