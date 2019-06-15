Google: мы не собираемся «убивать» расширения для блокировки рекламы в Chrome

В прошлом месяце стало известно, что Google работает над решением, которое ограничит функциональность сторонних расширений, предназначенных для блокировки рекламы в Chrome. Теперь компания решила прояснить, для чего нужны эти изменения и как они повлияют на разработчиков и пользователей.

Так, Google собирается заменить текущий Web Request API на новое решение под названием Declarative Net Request API. Блокировщики рекламы полагаются на API Google для получения данных по истории переходов и выявления рекламы. Новая итерация этого API призвана обеспечить лучшую защиту для пользователей.

Однако разработчики адблокеров утверждают, что новый механизм будет препятствовать их способности быстро и правильно идентифицировать объявления, и не обязательно обеспечит те преимущества, которые обещает Google.

«Это было спорное изменение, поскольку Web Request API используется многими популярными расширениями, включая блокировщики рекламы. Однако мы не препятствуем разработке адблокеров и не запрещаем пользователям блокировать рекламу. На самом деле мы хотим помочь разработчикам, включая блокировщики контента, создавать расширения таким образом, чтобы защитить конфиденциальность пользователей», — говорится в блоге Google.

Google также заявил, что сотрудничает со сторонними разработчиками и учитывает их обратную связь.

Блокировщики рекламы используют API-интерфейсы, которые предлагает Google, чтобы установить правила о том, какие типы контента должны блокироваться, как и когда.

В результате обсуждения с разработчиками Google решил добавить в новый Declarative Net Request API поддержку динамических правил, а не только статичных, которые могут не учитывать все нюансы. Новый API также расширит лимит на количество правил – с 30 тыс. до 150 тыс. на одно расширение.

Google предполагает, что предстоящие изменения позволят заметно улучшить безопасность и конфиденциальность пользователей.

Между тем разработчики блокировщиков считают, что на самом деле Google преследует собственные интересы.

«Мне кажется, что они лишь пытаются создать видимость работы с сообществом разработчиков, тогда как на самом деле они очень заинтересованы в том, что хотят сделать. Новый API сам по себе не плохая вещь, но оценка меняется, когда это единственный вариант. А новому API не достаёт той гибкости, которую обеспечивал Web Requests API», — отметил глава сервиса по блокировке рекламы Ghostery Джереми Тильман (Jeremy Tillman).

Критики также отмечают, что поскольку большая часть доходов Google приходится на рекламу, то компания заинтересована в том, чтобы она показывалась. Стоит отметить, что Chrome – не единственный браузер, использующий систему, основанную на правилах. В Safari подобная система действует уже многие годы, при этом лимит составляет 50 тыс. правил.

Между тем ряд других браузеров, таких как Opera, Brave и Vivaldi, ранее на этой неделе заявили, что они продолжат поддерживать старый Web Request API для блокировщиков рекламы и других расширений, независимо от того, что будет содержаться в официальной кодовой базе Chromium. При этом Google будет продолжать поддерживать старый API только для корпоративных пользователей Chrome.

Когда будут внедрены новые правила, Google пока не уточняет. В настоящее время компания активно проверяет новые механизмы и исследует пути расширения нового API.

При этом разработчики адблокеров подчёркивают, что они готовы адаптироваться к любым требованиям, установленным Google, поскольку от этого зависит их выживание. Однако пока неясно, насколько эти изменения будут выгодны конечным пользователям. По крайней мере, что касается блокировки рекламы.


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