Opera выпустила первый в мире "гейминг-браузер"

Компания Opera разработала «первый в мире игровой браузер» — версию Opera, предназначенную для геймеров.

Новый браузер получил название Opera GX. Одним из основных нововведений в нём стала панель, которая позволяет устанавливать ограничения на использование процессора и оперативной памяти. В этом разделе также будет видно, как каждый из этих ресурсов используется в текущий момент.

В браузер также добавили ещё одну панель, где будут отображаться предложения по играм и новости по таким категориям, как «игры», «технологии» и «развлечения».

Различные настройки и сервисы будут доступны на панели справа – как и в основной версии браузера. В Opera GX этот раздел пополнится ссылками на Twitch и возможностью получения оповещений о выходе стримеров в эфир.

По умолчанию в браузере будет установлена тёмная тема, а для вкладок и иконок будет использоваться красный цвет. При желании их цвет можно будет изменить на другой.

В Opera GX, как и в основной версии браузера, также будут доступны такие функции, как безлимитный VPN и блокировщик рекламы.