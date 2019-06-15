Opera выпустила первый в мире "гейминг-браузер"
Компания Opera
Новый браузер получил название Opera GX. Одним из основных нововведений в нём стала панель, которая позволяет устанавливать ограничения на использование процессора и оперативной памяти. В этом разделе также будет видно, как каждый из этих ресурсов используется в текущий момент.
В браузер также добавили ещё одну панель, где будут отображаться предложения по играм и новости по таким категориям, как «игры», «технологии» и «развлечения».
Различные настройки и сервисы будут доступны на панели справа – как и в основной версии браузера. В Opera GX этот раздел пополнится ссылками на Twitch и возможностью получения оповещений о выходе стримеров в эфир.
По умолчанию в браузере будет установлена тёмная тема, а для вкладок и иконок будет использоваться красный цвет. При желании их цвет можно будет изменить на другой.
В Opera GX, как и в основной версии браузера, также будут доступны такие функции, как безлимитный VPN и блокировщик рекламы.
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15.06.2019 00:24