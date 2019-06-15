Mozilla готовит к запуску платную версию Firefox

Mozilla работает над запуском премиум-версии своего браузера Firefox. Об этом заявил генеральный директор организации Крис Берд в интервью немецкому изданию T3N.

Выход платной версии ожидается в октябре. Среди премиум-функций значатся VPN и защищённое облачное хранилище.

В настоящее время Mozilla уже предлагает VPN платно, но теперь планирует предложить некоторое количество трафика бесплатно, а за безлимитный доступ будет взимать ежемесячную плату.

Текущие функции Firefox останутся бесплатными.

«Мы хотим прояснить, что не планируем брать плату за те вещи, которые уже доступны бесплатно. Мы запустим подписочный сервис и предложим премиум-уровень. Первый мы планируем представить в этом году, осенью. Мы ориентируемся на октябрь».

Сколько будет стоить платная версия, пока неизвестно.

В комментарии The Next Web старший вице-президент Firefox Дэйв Кэмп (Dave Camp) подтвердил эту информацию:

«Мы были созданы на основе веры в то, что интернет должен быть открытым и доступным для всех. Высокопроизводительный, бесплатный и конфиденциальный по умолчанию браузер Firefox по-прежнему будет занимать центральное место среди наших продуктов. Мы также видим, что есть пользователи, которые хотят доступа к премиум-функциям, и мы также можем обслужить этих людей, не ставя под угрозу развитие и охват существующих продуктов и сервисов, которые пользователи Firefox знают и любят».

Напомним, что ранее в этом месяце Firefox начал блокировать third party cookie по умолчанию.