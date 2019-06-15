Mozilla готовит к запуску платную версию Firefox
Mozilla работает над запуском премиум-версии своего браузера Firefox. Об этом
Выход платной версии ожидается в октябре. Среди премиум-функций значатся VPN и защищённое облачное хранилище.
В настоящее время Mozilla уже предлагает VPN платно, но теперь планирует предложить некоторое количество трафика бесплатно, а за безлимитный доступ будет взимать ежемесячную плату.
Текущие функции Firefox останутся бесплатными.
«Мы хотим прояснить, что не планируем брать плату за те вещи, которые уже доступны бесплатно. Мы запустим подписочный сервис и предложим премиум-уровень. Первый мы планируем представить в этом году, осенью. Мы ориентируемся на октябрь».
Сколько будет стоить платная версия, пока неизвестно.
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«Мы были созданы на основе веры в то, что интернет должен быть открытым и доступным для всех. Высокопроизводительный, бесплатный и конфиденциальный по умолчанию браузер Firefox по-прежнему будет занимать центральное место среди наших продуктов. Мы также видим, что есть пользователи, которые хотят доступа к премиум-функциям, и мы также можем обслужить этих людей, не ставя под угрозу развитие и охват существующих продуктов и сервисов, которые пользователи Firefox знают и любят».
Напомним, что ранее в этом месяце Firefox начал блокировать third party cookie по умолчанию.
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