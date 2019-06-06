Firefox будет блокировать third party cookies по умолчанию

Mozilla объявила , что функция Enhanced Tracking Protection, которая блокирует сторонние куки в Firefox, теперь будет включена по умолчанию. Для существующих пользователей браузера это обновление будет запущено в ближайшие месяцы, а новые пользователи получат доступ к нему сразу.

Как развивалась защита от отслеживания в Firefox

Mozilla добавила базовую защиту от отслеживания, Tracking Protection, в свой браузер в 2015 году. Функция блокировала элементы сайтов (рекламу, аналитические трекеры и кнопки для шеринга в соцсетях), но работала только в приватном режиме. С выходом Firefox 57 в 2017 году эта функция стала доступна и для стандартного режима работы.

В августе 2018 года Mozilla объявила, что в будущем Firefox будет блокировать трекеры по умолчанию. Однако путь к этой цели оказался неблизким. В октябре вышел Firefox 63 с усиленной защитой от отслеживания (Enhanced Tracking Protection), которая блокировала third party cookies. Firefox 65, который был выпущен в январе, добавил к этой функции настройки для блокировки контента. В результате стали доступны три режима работы:

Стандартный (Standart) . По умолчанию Firefox блокирует известные трекеры и third party cookies в целом.

. По умолчанию Firefox блокирует известные трекеры и third party cookies в целом. Жёсткий (Strict) . Этот режим ориентирован на тех пользователей, которые хотят максимальной защиты и не против возможных сбоев в работе отдельных сайтов.

. Этот режим ориентирован на тех пользователей, которые хотят максимальной защиты и не против возможных сбоев в работе отдельных сайтов. Пользовательский (Custom). Для тех, кто хочет полностью контролировать, какие трекеры и куки должны блокироваться, а какие – нет.

Enhanced Tracking Protection по умолчанию

В обновлённом Firefox функция Enhanced Tracking Protection будет включена по умолчанию в качестве стандартной настройки. Работающая функция будет обозначаться иконкой в виде щита в адресной строке браузера. При нажатии на неё можно будет увидеть, какие компании содержатся в списке third party cookies и какие трекеры блокируются. Здесь также можно будет отключить блокировку для отдельных сайтов.

Как отмечалось выше, для существующих пользователей это нововведение будет запущено не сразу, но этот переход можно ускорить, самостоятельно активировав защиту. Для этого нужно нажать на иконку «i» в адресной строке, а затем на значок в виде шестерёнки в разделе «Content Blocking».

В Mozilla отметили, что решение включить блокировку third party cookies по умолчанию было связано с тем, что большинство пользователей не меняют настройки браузера.

На первом этапе Enhanced Tracking Protection будет блокировать сторонние куки от 2500 отслеживающих доменов. В дальнейшем это число планируется увеличить.

Сравнение защиты от отслеживания в Firefox, Chrome и Apple

В Mozilla также провели сравнение функциональности по блокировке трекеров и third party cookies в Firefox, Chrome и Safari и пришли к выводу, что наилучшую защиту обеспечивает Firefox.

Так, в Chrome эквивалента Enhanced Tracking Protection нет, а сторонние куки можно отключить только вручную в настройках (что приведёт к сбоям в работе многих сайтов).

В Safari система защиты от отслеживания работает иначе, чем в Firefox. В частности, она полагается на алгоритм, при этом есть доказательства того, что компании могут обходить этот алгоритм.